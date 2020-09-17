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Политика
Между кандидатом в президенты Молдовы Усатым и журналистами пробежала черная кошка
17.09.2020

Речь идет о журналистах Александре Петкове и Маргарите Рэдукан. Бывший однопартиец призывает сограждан бойкотировать выборы

Еще один приближенный Ренато Усатого разочаровался в лидере «Нашей партии». Журналист Александр Петков, который состоял в команде Усатого, опубликовал в социальной сети сообщение, призвав сограждан бойкотировать президентские выборы 1 ноября 2020 года.

Напомним, что вчера журналистка Маргарита Рэдукан, которая состояла в «Нашей партии», потребовала у Ренато Усатого публичных извинений за сексуальные нападки в ее адрес.


 
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