Между кандидатом в президенты Молдовы Усатым и журналистами пробежала черная кошка

Речь идет о журналистах Александре Петкове и Маргарите Рэдукан. Бывший однопартиец призывает сограждан бойкотировать выборы

Еще один приближенный Ренато Усатого разочаровался в лидере «Нашей партии». Журналист Александр Петков, который состоял в команде Усатого, опубликовал в социальной сети сообщение, призвав сограждан бойкотировать президентские выборы 1 ноября 2020 года.

Напомним, что вчера журналистка Маргарита Рэдукан, которая состояла в «Нашей партии», потребовала у Ренато Усатого публичных извинений за сексуальные нападки в ее адрес.