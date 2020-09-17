Что касается второго тура выборов президента Молдовы, мы увидим более выраженный центризм демократов

Политический обозреватель Игорь Вольницки утверждает, что Демократическая Партия Молдовы (ДПМ) сделала хороший выбор, не выдвинув своего кандидата в президенты. В передаче «Puterea a patra» («Четвертая власть») на телеканале N4 Игорь Вольницки упомянул, что рейтинг Павла Филипа выше, чем у партии и, участвуя в этих выборах, он потянул бы партию вниз.

«Решение ДПМ не участвовать в выборах является рациональным. Рейтинг Павла Филипа выше, чем у ДПМ. Эта кампания будет игрой между Усатым и конкурентами правого сектора. ДПМ переживает не самый счастливый период в своей истории, ее имидж находится в упадке. Филип, имеющий рейтинг выше, чем у партии, участвуя в выборах, рисковал бы потянуть партию вниз. Ему важно сохранить некоторую интригу, позволить традиционным правым и левым бороться на этих выборах, чтобы потом увидеть, кто проиграл позиции, и занять их. Демократы, после ухода Плахотнюка, вернулись в центр, откуда и начинали.

Такая позиция позволяет, привлекать правый электорат, если спотыкаются правые, и привлекать левый электорат, если спотыкаются левые. Они должны поддерживать интригу, тем более что до досрочных парламентских выборов осталось не так много. Ошибка на президентских выборах стоила бы им политического будущего», – сказал Игорь Вольницки.

Политический обозреватель также отметил, что во втором туре выборов будет ярко выражен партийный центризм. «Я считаю, что ДПМ будет использовать избирательную кампанию для внутренних дискуссий. Им также понадобится некоторая форма мобилизации.

Что касается второго тура, то мы увидим более выраженный центризм демократов. Они будут играть так, как всегда играл г-н Дьяков: стараясь со второго тура привлечь максимум пользы для команды», – добавил Игорь Вольницки.