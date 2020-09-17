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Андриан Канду заявил, что Влад Плахотнюк приходится ему "аффилированным человеком"
17.09.2020

Кандидат на пост президента Молдовы Андриан Канду заявил, что Влад Плахотнюк приходится ему "аффилированным человеком", то есть не чужим, и предавать его депутат не собирается.

В защиту олигарха Канду заявил, что нет ни одной судебной инстанции, которая вынесла бы в отношении Плахотнюка окончательное обвинительное решение, а потому, с его точки зрения, бывший лидер демократов не имеет грехов перед молдавским обществом и государством.

С таким подходом Андриан Канду вряд ли может претендовать на пост не только президента, но и начальника сарая.

Это подобострастие перед покинувшим Молдову бизнесменом-политиком не совсем нам понятно. Плахотнюку эти знаки любви сегодня не помогут. И уж тем более они не помогут Канду привлечь электорат. Чтобы там ни говорили, что Плахотнюк виноват не во всех проблемах Молдовы, но он сделал всё, чтобы люди думали что именно он и именно виноват и конкретно во всех проблемах.

@Telegram GK


 
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