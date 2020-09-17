Кто на свете всех беднее: Украинцы сравнивают себя с молдаванами по зарплатам, пенсиям и ВВП

Что про нас думают наши соседи с Востока, как им видится наша экономическая ситуация.

Несмотря на то, что экономика Молдовы намного слабее украинской, пишет «24 канал», молдаване получают немного больше денег. Насколько отличаются зарплаты, пенсии, прожиточный минимум и ВВП Украины и Молдовы?

Уровень жизни в Молдове

Зарплаты

В 2020 году минимальная зарплата в Молдове – 2 935 молдавских леев, согласно правительственному решению. Это немного около 4 930 гривен или 176 долларов. Для сравнения в Украине минимальная зарплата практически такая же и составляет 5 тысяч гривен.

Но средняя зарплата наоборот выше. По данным Национального Бюро статистики Молдовы, средняя зарплата молдаван во втором квартале 2020 года составила 7 849 леев. Это больше 13 тысяч украинских гривен или 471 доллар. Средняя зарплата в Украине в июле составила 11 804 гривны, по данным Госкомстата. Обратите внимание, что это зарплаты до налогообложения.

Пенсии

С 1 октября минимальная пенсия в Молдове составит 1 143, говорится на сайте правительства. Это 1 920 гривен или 68 долларов. Украинские пенсии на 10% ниже – 1 712 гривен.

Экономические показатели Молдовы и Украины / Инфографика 24 канала.

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсии одинаково – в 60 лет. Сейчас мужчины выходят в 60, а женщины в 59 лет и 6 месяцев. В Молдове мужчины становятся пенсионерами позже – в 63 года. Пока женщины выходят на пенсию в 59, но до 2028 года пенсионный возраст для женщин и мужчин сравняется и будет составлять 63 года.

Интересно, что несмотря на то, что украинцы выходят на пенсию чуть раньше, наша ожидаемая продолжительность жизни в Украине – 72,09 года, а в Молдове – 71,93.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Молдове в 2019 – 2 031 молдавская лея на одного человека в месяц. Об этом сообщает Национальное бюро статистики. Это больше 3 400 гривен или 122 доллара. Прожиточный минимум в Украине в 2020 – 2 118 гривен.

Хотя фактическим прожиточным минимумом в Украине является другая сумма – 4 557 гривен с учетом обязательных платежей в июне. Такие данные предоставляет Министерство социальной политики, но, к сожалению, пенсии, зарплаты и т.д. отталкиваются не от фактического прожиточного минимума, а от официального, который является заниженным.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. В Молдове за 2019 год ВВП на душу населения составлял 3 300 долларов, а в Украине – 3 660 долларов, что довольно интересно, ведь по показателям зарплаты и пенсии мы отстаем, а по показателю ВВП – опережаем.

Далее попробуем понять, что скрывается за этой статистикой. Какой на самом деле является экономика Молдовы и мощнее ли она украинской.

Экономика Молдовы

ВВП

В 2019 году номинальный ВВП Молдовы составил 11,68 миллиарда долларов, а Украины – 153,78 миллиарда долларов. Поэтому экономика Украины в разы мощнее Молдовы. Конечно же такая разница связана в первую очередь с различным количеством населения. В Украине – около 42 миллионов, а в Молдове – всего 3,5 миллиона. Но как мы видим и ВВП на душу населения в Украине выше.

Импорт / экспорт

Молдова тесно сотрудничает с Румынией. Также важны Италия, Россия, Германия, Китай. Чрезвычайно важным партнером для Молдовы является и Украина. В 2018 году больше 12% товаров молдаване завезли именно из Украины (вторая позиция среди стран-импортеров). В то же время украинцы покупают товары из Молдовы не так активно. Молдова продает 3,7% своих товаров в Украину (5 позиция среди стран, куда Молдова экспортирует).

Для Украины Молдова не является столь важным торговым партнером, как мы для нее. Если рассматривать торговлю со стороны Украины, то Молдова не входит даже в десятку по экспорту и импорту.

Почему Молдова самая бедная страна Европы

Молдова как и Украина была частью Советского Союза и в 1991 году получила независимость. С самого начала существования страны все пошло не так. Переход к рыночной экономике оказался непростым, а пассивность коррумпированной власти к настоящим реформам лишь ухудшила условия для страны.

В начале независимости МВФ и другие организации были готовы предоставлять Молдове кредиты в обмен на реформы. Падкие на деньги политики соглашались, но совершенно не адаптировали те рецепты реформ, которые предлагали им МВФ и другие. Игнорирование национальных потребностей, а также глубокая коррупция, которая просочилась через политическую систему Молдовы, сделали реформы неэффективными и лишь увеличили долги страны.

Сельское хозяйство без технологий

В начале 90-х правительство разделило сельскохозяйственную землю на небольшие участки в 2,5 гектара для приватизации. Но такой небольшой участок способствовал тому, что люди обращались скорее к ручному труду, чем к технологиям. И сейчас сельское хозяйство Молдовы очень неэффективно из-за отсутствия технологий и тяжелой техники.

Проблемы с торговлей

Товары из Молдовы часто не проходили проверки в других странах, то есть признавались такими, которые не дотягивают до стандартов. Поэтому стране приходилось искать другие источники сбыта и продавать товары по низким ценам.

Коррумпированные политики и олигархи грабят граждан

В 2015 году в трех крупнейших банках страны было похищено 1 миллиард долларов – или примерно одну восьмую ВВП страны. Около 40 человек, в том числе бывший премьер-министр, или помогли, или получили пользу от массовой кражи. Коррумпированные политики не только обворовывают страну, но и тормозят важные реформы, которые могут вытащить страну из "экономической дыры".

Неэффективная социальная система

По данным ООН, 10% молдаван в 2016 году жили в абсолютной бедности. Но социальная система страны не всегда помогает. Средства используются неэффективно и по данным сайта borgenproject, 17% из этих денег идут в карманы богатых семей.

Зависимость экономики

Молдова энергетически зависимая. Она не обеспечивает себя ни газом, ни нефтью, ни электричеством. Россия неоднократно использовала эту зависимость как инструмент влияния, в том числе и для того, чтобы Молдова не двигалась в направлении евроинтеграции.

Вот, что про Молдову знают на Украине. Но главный вывод украинских журналистов «24 канал», все-такие том, что если дружить с Россией, как это делает Молдова сейчас, то можно стать только беднее. При том, что Молдова раньше Украины получила и безвиз и лояльность ЕС, мы как-то не сильно оторвались от дна рейтинга благополучия стран европейского региона.

Лидия ТКАЧ