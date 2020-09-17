"Я не собака, чтобы быть в "наморднике"

Столичный транспорт - самое громкоговорящее место об отношении людей к пандемии.

Сколько раз едешь в кишиневском городском транспорте, столько раз можно удивляться: народ разношерстный и отношение его к пандемии и давно введенным правилам безопасности такое же.

Ситуация первая

Люди полгода слушали негативные новости о коронавирусе, которым до сих конца и края не видно - ежедневные новые заболевания, тяжелые состояния, смерти, запреты, маски, дистанции, возраст, хронические заболевания, красная зона.... Люди запуганы, они обособились, они избегают других людей, одичали... И вот едешь в транспорте с человеком, чья психика горит под страхом ковида, припускаешь маску, чтобы протереть лицо или вдохнуть немного свежего воздуха, начинается чуть ли не истерика, крики "Вы что не знаете правила?!", и если кондуктор оказывается более-менее восприимчивым, то присоединяется к "потерпевшему", угрожая приспущенную маску высадкой из троллейбуса.

"Люди, вы что? Я же только лицо протереть, я ее даже не снимаю!"

Не слышат. Вопли, страх в глазах. А ведь он даже не чихнул, не кашлянул, и вообще стоит в двух метрах. Ну, тут все понятно - первым прекратить спор, поднять обратно маску и даже глаза ею закрыть, чтобы не видеть всего этого, и уши можно, эх, жаль беруши не взял на всякий случай. Таки чуть не вывели из транспорта, а кто-то еще и телефон достал в охоте за фото-фактом с целью наказать "злостного преступника", спустившего на несколько секунд маску - панацею и неоспоримо-необходимый атрибут каждого гражданина в нынешние дни.

Ношение масок в Молдове - это кому как хочется. Фото: Ольга Бужор

Ситуация вторая

Четверка молодых парней оккупировала места друг напротив друга на задней площадке троллейбуса. И все бы хорошо, если бы не одна деталь - маски нет ни у одного из них. Ни под носом, ни на подбородке, даже не на ухе, и не в руках. То есть вообще - это значит вообще нет.

Ведут себя прилично, слава богу, не чихают, не кашляют, но без масок. И тут интересно вот что - ни один из пассажиров, ни даже сам кондуктор не дают никакой реакции. То есть всех это устраивает?

"Вы видели, что ребята едут без масок?" - спрашиваю у кондуктора с билетиками.

"Я им сказал, чтобы надели маски" - отвечает.

"И что? Сказали и ушли. А они не надели, им, простите, пофиг. Да и вам тоже. И всем."

"Ребята! Почему вы без масок?" - спрашиваю у парней.

"А мы не любители масок", "Мы не верим в коронавирус"- ответили.

Вопросов больше нет. Да и слов наверно тоже. Кому рассказывать о вирусе, о правилах, о постановлениях? Тут некому. Да и веришь ты или нет - есть приказ, есть закон, нужно соблюсти, предохранить себя лишний раз, да и для всеобщего спокойствия.

Вывод:

Ой, как все неоднозначно. Кто-то истерит, запуганный пандемией, кто-то живет будто ни в чем не бывало, чихая на любые постановления. Видимо, поведение кондукторов тоже зависит от настроения, либо от банальной усталости - одни еще готовы биться с каждым антимасочником, другие забили, чтобы не мотать себе нервы.

Ну почему? Почему наши люди настолько безответственны и неразумны? Ну, не бережешь ты себя, но уважай хотя бы других. Кому нужен этот подростковый максимализм и ваше "верю-не верю"? Вот ставить или не ставить себе вакцину - выбор каждого, а в ношении масок, как способе защиты, выбора быть не должно - носить нужно всем. Это не сделает хуже, не повлияет на вашу честь и репутацию, зато уберечь может, и вас, и других. Это как раз то решение, которое не требуют решений, пока мы все еще под угрозой.

Ольга БУЖОР