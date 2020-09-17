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Политика
Дмитрий Дьяков нашел нового Плахотнюка
17.09.2020

     Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков на днях заявил, что даже в руководстве ДПМ есть люди которые недовольны коалицией с социалистами. По его словам, как минимум четверо из 20 членов исполнительного бюро Демократической партии Молдовы считают, что сотрудничество с ПСРМ необходимо прекратить. 

      Данное заявления Д.Дьякова вызвало гнев лидера ДПМ П.Филипа.  Он отметил что «не стоит выносить на люди «грязное белье» и предавать гласности обсуждения, которые проходят в Исполнительном бюро». 

      Обеспокоенность П.Филипа вполне понятно. Напомним после того как в 2001 году ДПМ не смогла пройти в парламент и фактически рассыпалась именно Д.Дьяков нашел спонсора, который и возродил партию. Им оказался В.Плахотнюк. В партии говорят, что сейчас он нашел нового спонсора. И сейчас в партии обсуждается вопрос замены нынешнего лидера ДПМ на нового. Хотя эксперты полагают, что произойдет это после выборов. У ДПМ мало шансов пройти в новый парламент, поэтому оставшись за бортом она приступит к новому ребрендингу.

      Впрочем председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ успокаивает - по имеющейся у него информации, угрозы распада нет. Впрочем, правящего большинства как такового тоже нет. Сейчас правящую коалицию составляют 48 депутатов: 37 социалистов и 11 демократов.


 
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