Хасиды на границе с Украиной: Дети дрожат, старики синеют

Сотрудники Красного Креста помогают, как могут, примерно 1000 хасидов, которые застряли на украино-белорусской границе в ожидании возможности попасть в Умань.

Условия оказались нелегкими, особенно если учесть тот факт, что многие отправились в паломничество с детьми, передает JTA.

"Ночью здесь холодно, мы спим в пальто. Еды мало, мы делимся тем, что у нас есть, и приходит больше людей. В основном мы молимся и молимся, чтобы нас впустили", – рассказал один из паломников Витман в комментарии журналистам.

В белорусском Гомеле собралось так много хасидов, что Красному Кресту пришлось открыть полевую клинику и пункт обогрева для детей и пожилых людей.

Паломники, отправляясь в Умань, были не подготовлены к длительному походу и не взяли с собой необходимое количество запасов, чтобы можно было так долго находиться на границе. Сложность заключается еще и в том, что ночью температура падает до 10 градусов, а у людей нет с собой необходимой теплой одежды. Приходится разводить костры.

"То, что здесь происходит, нереально. То, что происходит с детьми, особенно шокирует. Около 3 часов ночи поднялся ветер, холодный ветер, и дети начали дрожать, а пожилые люди начали синеть. Сотрудники Красного Креста раздавали чай и одеяла людям, дрожавшим от ветра. Но приехать в Умань - это как кислород, топливо на весь год. Мы готовы пожертвовать чем угодно ради этого", – рассказал в комментарии "Кан" паломник Нахум Кляйн, прибывший с 9-летним сыном.