Игорь Додон в очередной раз заявил, что парламент должен быть распущен

Игорь Додон в очередной раз заявил, что парламент должен быть распущен, так как он не соответствует результатам выборов 2019 года. Единственную возможность для роспуска президент видит в отставке правительства.

"Не думаю, что мы находимся в той ситуации, когда парламент может не принимать законы в течение 90 дней. [...] Остается единственная возможность – отставка правительства", — сказал он в интервью телеканалу Prime.

Додон подчеркнул, что правительство Кику не будет отправлено в отставку до окончания президентской кампании.

"Минимум на два месяца, если будет два тура – 15-16 ноября, всем можно оставаться спокойными".

По словам главы государства, если после 15-16 ноября правительство уйдет в отставку, и затем в течение 45 дней будет две неудачные попытки по назначению нового кабмина, то 3-4 января сразу после инаугурации новый президент страны может подписать указ о роспуске парламента.

"Посмотрим, какова будет ситуация в парламенте", — сказал Додон.

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