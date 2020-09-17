Нэстасе убежден, что у него самые большие шансы стать президентом Молдовы

Вышло забавно. Лидер ППДП считает себя единственным достойным конкурентом Игоря Додона.

Об этом Андрей Нэстасе заявил в эфире передачи на одном из телеканалов республики, и подчеркнул, что у него самые большие шансы стать будущим президентом Молдовы.

Это убеждение основано на результаты опросов, которые проводят его коллеги по партии. По словам Нэстасе, его популярность растет, и с каждым днем партия пользуется все большим доверием граждан.

- Повторяется ситуация 2016 года, когда мы были в росте. Во втором туре будет серьезная конкуренция. Мы сделаем все возможное, чтобы попасть во второй тур, а там уже «побьем» Додона. Единственный, у кого есть шансы «побить» Додона - это кандидат от ППДП.

Ну, и помимо результатов опроса, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привлечь на свою сторону всех граждан Республики Молдова, вне зависимости от их политических взглядов. Посредством наших проектов мы привлечем не только унионистов, которые истово желают интеграцию Молдовы в Евросоюз, но и тех, кто желает видеть Молдову суверенным государством.

Мы не будем разделять граждан, потому что президент должен быть для всех, - заявил политик.

Автор: Михаил Генчу