Плахотнюк и Канду настолько обнищали, что одалживают друг другу миллионы леев

Лидер Pro Moldova переживает трудные времена.

Об этом стало известно из его заявлений в эфире передачи на одном из телеканалов, во время которого Канду рассказал, что несколько лет назад он одолжил Плахотнюку огромную сумму денег.

- Я одолжил господину Плахотнюку в декабре 2016 года на основании договора 5 млн леев, эти деньги я получил в течение двух лет.

Есть банковские переводы, документы, деньги декларируются в декларации об имуществе. Г-н Плахотнюк был преуспевающим бизнесменом с большим бизнесом. Когда я одолжил ему эти деньги, я очень хорошо знал, что у него есть возможность вернуть их мне.

Сегодня у меня более трудный период по сравнению с ним. Г-н Плахотнюк компенсировал мне продажную цену за квартиру, которую я купил, и у меня есть несколько лет, чтобы найти источники для возврата денег. В настоящее время мои сбережения постепенно истощаются, – пожаловался Андриан Канду.

Политик пояснил, что не предаст беглого олигарха, и что бы ни случилось, он не отвернется от Владимира Плахонтюка, так как их связывают особые отношения.

- Этот человек – мой посажёный отец на свадьбе перед лицом Господа и Церкви. Никогда, независимо ни от чего, я бы не предал такого человека, я никогда никого не предавал. Этот человек обвиняется, но нет окончательного решения суда, которое доказало бы его вину.

Я знаю г-на Плахотнюка с 2005 или 2006 года, наши отношения постепенно развивались, пока я не женился в 2009 году. (...) Я не отворачиваюсь от людей, которые являются моими друзьями! - подчеркнул лидер парламентской фракции Pro Moldova.

Также он заверил в эфире, что у него чистая совесть по поводу всего, что сделал на протяжении своей политической карьеры, поэтому спит спокойно. Андриан Канду рассказал, что сейчас парламентская фракция Pro Moldova содержится за счет пожертвований.

- У нас есть пожертвования, не очень большие. Финансирование партии в основном осуществляется членами партии, за счет пожертвований. В этом месяце мы делаем первые выплаты нескольким офисам на территории. У нас пока нет сотрудников, - пояснил Канду.

Автор: Михаил Генчу