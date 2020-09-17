Российский кредит в размере 200 млн евро Молдова может получить до конца 2020 года

Президент Игорь Додон поделился деталями. В эфире передачи на одном из телеканалов глава государства сообщил, что соглашение между правительством Молдовы и Российской Федерации будет подписано в течение месяца.

Известно, что министр финансов Серджиу Пушкуцэ 16 сентября обсудил с представителями российского минфина детали данного соглашения.

– Скорее всего, на будущей неделе пройдет финальный раунд переговоров по соглашению. Думаю, что реально документ будет подписан в конце сентября-начале октября. Это означает, что партнеры из Российской Федерации, вопреки сложной повсюду ситуации, держат слово, – отметил Игорь Додон.

Президент верит, что молдавские парламентарии осознают важность данного соглашения, и наберется необходимое количество голосов для его ратификации.

Напомним, что несколько месяцев назад соглашение о российском кредите было заблокировано Конституционным судом по инициативе депутатов ПДС, ППДА, партии Шор и парламентской фракции «Pro Moldova».

Переговоры по кредиту возобновились только после того, как президент Игорь Додон договорился с руководством Российской Федерации.

Автор: Михаил Генчу