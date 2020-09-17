В пятницу в Молдове заметно похолодает

Осень вступает в свои права.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 17 сентября, на всей территории республики заметно похолодает. Северный ветер гонит в сторону республики потоки холодного воздуха с Арктики, и уже завтра они накроют территорию Молдовы. День обещает быть солнечным, но ветреным. Атмосферное давление будет в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах республики ночью все еще будет от +10 до +13 градусов по Цельсию. Но уже днем в пятницу столбики термометров будут держаться у отметки +15…+18 градусов. Начавшийся с ночи ветер днем усилится до 12-13 м/с и стихнет только к ночи на субботу.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от +11 до +14 градусов тепла, днем – от +16 до +19 градусов. Здесь также весь день будет ветрено, порывами до 13 м/с, а к следующей ночи еще похолодает.

На юге Молдовы днем ожидается до +20 градусов Цельсия, ночью – от +12 до +15 градусов. Северный ветер усилится до 14 м/с и также затянется до ночи. Осадков не предвидится.

В последующие сутки похолодание продолжится, местами в низинах даже возможны заморозки на почве до -2 градусов Цельсия.

Продолжают действовать все прежние предупреждения метеорологов – в связи с чрезвычайной пожарной опасностью и гидрологической засухой. К выходным снова потеплеет.