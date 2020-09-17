Операция "Крах Санду": Консультанты кандидата на пост президента Молдовы от правых сил пока больше вредят, чем помогают

В прошлом году кто-то посоветовал премьер-министру Санду сбросить с себя бремя правительства и уйти добровольно в оппозицию.

Далее, кто-то посоветовал одному видному депутату от ПАС, который претендовал на должность министра юстиции внести поправки в избирательный кодекс, ограничивающий и плафонирующий размер пожертвований от партий кандидату в президенты.

Теперь, оказывается, сам кандидат в президенты от ПАС недовольна решением своего юридического фронтмена и его "бэкап" команды.

Вся это комичная ситуация еще раз подтверждает, что трио "Литвиненко-Морарь-Грибинча" в команде одного из главных кандидатов на должность президента до добра не доведут. Морарь - это тот, что Виорел, и тот, что исполнял все указания режима по отжиму и отъему всего, что было интересно главному беглому олигарху. Ну и заодно засадил в тюрьму n-ое количество невинных людей, в основном бизнесменов.

С такой командой "dream team" или "назад в будущее" главному кандидату от правых будет очень тяжело на президентских выборах.

Павел МУНТЯН