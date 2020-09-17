А теперь – слово науке! Об обнаружении старинного погреба в Кишиневе

А теперь – слово науке! После публикации об обнаружении старинного погреба в Кишиневе Национальное агентство археологии отреагировало.

В официальном ответе Агентства на запрос редакции «Блокнот Молдова» о данном объекте сказано, что данный подвал до сих пор функционален и составляет часть хозяйственных построек, прилегающих к строительному периметру. В ответе Агентства сказано, что подобного рода конструкции встречаются в нижней части исторического центра Кишинева и представляют исторический интерес.

Однако Агентство археологии проигнорировало другие вопросы, заданные редакцией, а именно:

– Каков примерный возраст подвала?

– Какая участь есть ожидает?

– Найдены ли там какие-либо предметы старины?

– Какова была протяженность и примерные размеры этого подвала? В каком направлении он, возможно, начинался и заканчивался?

Подготовил Николай Костыркин