А теперь – слово науке! Об обнаружении старинного погреба в Кишиневе

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Общество
А теперь – слово науке! После публикации об обнаружении старинного погреба в Кишиневе Национальное агентство археологии отреагировало.
В официальном ответе Агентства на запрос редакции «Блокнот Молдова» о данном объекте сказано, что данный подвал до сих пор функционален и составляет часть хозяйственных построек, прилегающих к строительному периметру. В ответе Агентства сказано, что подобного рода конструкции встречаются в нижней части исторического центра Кишинева и представляют исторический интерес.
Однако Агентство археологии проигнорировало другие вопросы, заданные редакцией, а именно:
Подготовил Николай Костыркин
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