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Общество
А теперь – слово науке! Об обнаружении старинного погреба в Кишиневе
17.09.2020

А теперь – слово науке! После публикации об обнаружении старинного погреба в Кишиневе Национальное агентство археологии отреагировало.

В официальном ответе Агентства на запрос редакции «Блокнот Молдова» о данном объекте сказано, что данный подвал до сих пор функционален и составляет часть хозяйственных построек, прилегающих к строительному периметру. В ответе Агентства сказано, что подобного рода конструкции встречаются в нижней части исторического центра Кишинева и представляют исторический интерес.

Однако Агентство археологии проигнорировало другие вопросы, заданные редакцией, а именно:

  • – Каков примерный возраст подвала?
  • – Какая участь есть ожидает?
  • – Найдены ли там какие-либо предметы старины?
  • – Какова была протяженность и примерные размеры этого подвала? В каком направлении он, возможно, начинался и заканчивался? 

Подготовил Николай Костыркин


 
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