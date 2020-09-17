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Здоровье
В Молдове подтвердились 622 новых случая COVID-19
17.09.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
Согласно данным на сегодня, 17 сентября, за последние 24 часа подтвердились 622 новых случая заражения COVID-19, в том числе 73 – в Приднестровье. Было обработано 2815 тестов: 2501 первичных и 314 повторных. Общее число инфицированных достигло 44 983 человек, активных – 10 574 случаев.

Четыре случая были импортированы – из Турции, Румынии, Болгарии и Германии. Остальные – результат местной передачи. Как и прежде лидирует по числу заболевших Кишинев – 307 случаев.

Из числа заболевших 34 – медработники: 11 врачей, 21 медсестра и два работника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 547 пациентов, в том числе 36 – на искусственной вентиляции легких.  Состояние 1231 пациента врачи оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны еще 507 госпитализированных ранее пациентов. Всего на данный момент выздоровели 33 239 человек. Жертвами COVID-19 стали 1170 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112. 

Автор: Михаил Генчу


 
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