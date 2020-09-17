В Молдове подтвердились 622 новых случая COVID-19

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Здоровье
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
Четыре случая были импортированы – из Турции, Румынии, Болгарии и Германии. Остальные – результат местной передачи. Как и прежде лидирует по числу заболевших Кишинев – 307 случаев.
Из числа заболевших 34 – медработники: 11 врачей, 21 медсестра и два работника вспомогательного персонала.
В тяжелом состоянии находятся 547 пациентов, в том числе 36 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1231 пациента врачи оценивают как средней тяжести.
Из больниц были выписаны еще 507 госпитализированных ранее пациентов. Всего на данный момент выздоровели 33 239 человек. Жертвами COVID-19 стали 1170 пациентов.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.
Автор: Михаил Генчу
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