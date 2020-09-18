ЦИК отложил регистрацию кандидатуры Канду для выборов президента

Быть кандидатом и быть Канду - разные вещи. Центральная избирательная комиссия отложила регистрацию кандидатуры Андриана Канду в качестве претендента на должность президента страны. Это объясняется тем, что в листах с подписями в поддержку кандидата содержалось почему-то слишком много ошибок.

Объяснить их представители Pro Moldova практически не могли - в некоторых случаях что-то разъяснить им удавалось, но в большинстве своем оказывалось, что у представителей формирования нет объяснения по той или иной ошибке.

Поэтому в ЦИК приняли решение отложить процесс регистрации Канду на пятницу, а до этого "кандовцам" надо собрать необходимые доказательства и подтвердить все собранные подписи, сообщает телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу