Программа возрождения молочной отрасли в Молдове представлена для обсуждения

Минсельхоз начал повторные консультации по проекту Национальной программы развития молочной отрасли на 2020-2025 гг. и плана действий по ее реализации.

Главной целью программы является обновление зоотехнического сектора, повышение поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, увеличение продуктивности животных и конкурентоспособности получаемой продукции. Для этого профильным министерством разработан план действий на 2020-2023 годы.

Согласно проекту в рамках его осуществления более 291,2 млн леев потребуется для усовершенствования законодательной базы и развития инфраструктуры животноводческой отрасли, 36,45 млн леев составят инвестиции в оборудование и инвентарь, 6,65 млн леев будет направлено на развитие отрасли, обучение и поддержку специалистов в этой области, 47,6 млн леев будет выделено на развитие биологического материала, 1,31 млн леев – на продвижение товаров и услуг в молочной отрасли.

План действий на 2024-2025 гг. будет утвержден впоследствии.

Как ожидается, реализация программы позволит консолидировать крупнорогатый скот на фермах и повысить поголовье коров с 5,1 тыс. до 22 тыс., а также увеличить на 40% производство говядины, овец и коз. В рамках программы будут построены новые молочные фермы, в том числе семейного типа, а также будут модернизированы уже существующие.

Планируется, что к 2025 г. в стране должно быть не менее 150 молочных ферм. При этом молокоперерабатывающие предприятия будут переоборудованы, на них будут внедрены системы управления рисками и системы менеджмента качества ISO 22000. Объем производства молока на авторизированных фермах планируется увеличить с 18,87 тыс. тонн в 2020 г. до 135,2 тыс. тонн к 2025 г.

Консультации по проекту Национальной программы развития молочной отрасли проводятся до 29 сентября.

Подготовил Михаил Генчу