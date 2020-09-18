Молдаванка прилетела в Эстонию и вместо карантина пошла гулять - ее в течение 24 часов депортировали домой

"- Я не знала, что тут так строго..."

Кроме того, гражданке Молдовы запрещено полтора года приезжать в эту прибалтийскую страну.

Гражданка Молдовы 1980 года рождения была выслана из Эстонии за нарушение карантинных требований.

В ходе проведенной полицией проверки выяснилось, что иностранка, которая обязалась соблюдать требование о самоизоляции, не находилась по заявленному чиновникам адресу и не уведомила их об изменении места своего фактического проживания, сообщила в четверг вечером Пыхьяская префектура. Иными словами, пошла гулять.

Согласно решению Департамента полиции и пограничной охраны от 16 сентября, безвизовое пребывание гражданки Молдовы было прекращено. Ей сделали предписание покинуть Эстонию. Также женщине в течение ближайших полутора лет запрещено въезжать в Эстонию.

Лидия ТКАЧ