Если исходить из риторики Майи Григорьевны, то сразу после окончания выборов, нас ожидают даже не столько досрочные парламентские, сколько гражданская война, поскольку в своих выступлениях, Санду в случае своей победы - предлагает вести войну на уничтожение со своим главным оппонентом – Додоном и его ручной партией одной звезды.

Додона будут скорее всего сажать, а звездную партию – запрещать. И уж точно ни о каком сотрудничестве, принятом в цивилизованных странах, когда занявший первое место на президентских выборах – предлагает второму месту – пост премьера – не бывать. Впрочем, в случае поражения, Санду предлагает почти то же самое.

Вряд ли Додон с социалистами согласятся добровольно на подобное. И, нам так кажется, что Майя Григорьевна, пытающаяся создать образ «кандидата войны» - выбрала немного не ту партию для этого. Ее хипстеры, алабаи, лиьвиненки и прочие гросу – разбегутся по другим партиям быстрее, чем Майя Григорьевна доберется до пустеющего после выборов офиса.

На этом фоне, Андрей Нэстасе с каждым днем приобретает все больше плюсов и сторонников в стране, своей куда как более взвешенной позицией, что в конечном итоге может сыграть с PAS злую шутку – сделав партию Санду – партией «диаспоры» - людей не бывающих в Молдове и оттого не переживающих за вероятный гражданский конфликт в границах современной Республики. Из Милана или пригородов Лондона – за кровавыми разборками между сторонниками двух геополитических векторов – наблюдать вполне можно. Чего не скажешь о том же, будучи в стране и посреди бойни.