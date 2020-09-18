Молдова потеряла иностранных инвесторов из-за плохих дорог

В Республике Молдова были зарегистрированы случаи, когда иностранные инвесторы отказались вкладывать деньги в определенные районы страны из-за плохой инфраструктуры. По словам госсекретаря Министерства экономики и инфраструктуры Анатола Усатого, дороги являются ключевым элементом для иностранных компаний, которые хотят инвестировать в Молдову, отмечает IPN.

„У нас были потенциальные инвесторы, которые не сделали инвестиций из-за инфраструктуры. У нас есть много примеров, когда инвестиционная компания проехала по дороге и сказала: Извините, постройте дорогу и мы вернемся. Время транспортировки - это то, что постоянно контролируется инвесторами. Без логистики ничего не делается”, - заявил Анатол Усатый в эфире передачи „Moldova în Direct” на телеканале Moldova1.

На вопрос о том, как власти решают, нужно ли ремонтировать ту или иную дорогу, госсекретарь отметил, что это делается на основе многолетнего плана и стратегии, в которой находится приоритетный список дорог в стране.

Однако, по мнению чиновника, то, что является приоритетом для одних политиков, может не быть для других. Таким образом, приоритеты могут быть изменены на политическом уровне.

Что касается качества реабилитации дорог в стране, Анатол Усатый утверждает, что к ответственности, даже уголовной, должны быть привлечены прорабы за неисполнение служебных обязанностей.

„Во время выполнения работ мы не платим все деньги, 10% удерживаются на счетах Государственной администрации дорог для потенциального исправления дефектов после первого сезона. Мы выделяем эти деньги через год”, - отметил он.