Звездограмма Майи Санду

Скоро выборы. Голосовать можно за кого угодно. Но зачем за кого угодно, когда есть лидер партии PAS? Бывший партнер социалистов по свержению олигархического режима Плахотнюка, при котором Майя Санду кастрировала образование, усиленно атакует своего главного конкурента на президентских выборах Игоря Додона, не церемонясь с методами. Звезды – они такие. Что же обещает избирателям звезда правого сектора?

Сплотиться в борьбе с Додоном…

Бывший премьер призывает коллег сплотиться в борьбе с главой государства. «В этой кампании мы боремся с Игорем Додоном, а не с партнерами по правоцентристскому флангу, - заявила Санду в эфире Pro TV Chișinău. - Всем ясно, кто представляет основную угрозу для страны и почему необходимо сплотить силы, обеспечить чистую кампанию, без взаимных нападок между теми, кто противостоит Додону».

Но без взаимных нападок как-то не выходит. Нэстасе уже откровенно ненавидит Санду, и этого не скрыть.

…Чтобы сменить геополитический вектор…

Что обещает мадемуазель избирателям? Прежде всего – крутой разворот геополитического вектора.

Обещает также распустить парламент, не разъясняя, есть ли законные основания для этого.

Заверяет, что «прокуратура начнет работать лучше, и что мы «получим ответы по коррупционным схемам».

Это – основа ее пакета предложений. Скажите честно, вам это нужно? Может, это нужно вашим соседям по подъезду?

… Эстрадировать Плахотнюка…

Лидер PAS убеждает, что с ее приходом к власти Влад Плахотнюк будет привезен в Кишинев в наручниках. «Для этого нужна прокуратура, которая будет работать должным образом, поскольку сейчас не видно, что прокуратура делает свое дело хорошо», - глубокомысленно заявила Санду в эфире Pro TV Chișinău.

«Мы не знаем, что в документах об экстрадиции Плахотнюка, переданных американской стороне, насколько они серьезны, чтобы действительно обеспечить скорейшее решение об экстрадиции», - говорит лидер PAS, заверяя, что только она сможет добиться выдачи олигарха.

Почему? Не спрашивайте.

… И убрать Стояногло

Среди обещаний лидера PAS - инициирование процедуры отставки генпрокурора Александра Стояногло. Это заявление раскритиковали даже коллеги из оппозиции.

Депутат Платформы DA Ливиу Вовк пишет в соцсетях: «Обещано, что Стояногло будет снят. Я согласен, что есть много вопросов к его работе, но давайте не будем снова применять неконституционные методы. Идея назначения или отставки прокурора или обращения в суд каждый раз, когда меняются политические цвета, - это процессы, которые противоречат идее справедливой и независимой судебной власти».

Санду смолчала.

А где тут, граждане, европейская розетка?

Разумеется, Санду – самый прогрессивный кандидат, потому что только она знает, где европейская розетка и как всунуть в нее нашу вилку.

Наш путь – русофобия. Так почему не похвалиться одним из «достижений» в должности премьера, объявлением 23 августа – дня освобождения Молдовы от фашистской оккупации - днем национального траура?

Это так по-европейски!

«Санитары леса»

А гробить образование – по-европейски?

В короткие времена премьерства Майи Санду прошлым летом главой национального центра общественного здоровья был назначен Николае Фуртунэ, произнесший недавно знаменитую фразу: «Во всем мире ковид забрал жизни тех, кто был обузой для себя и окружающих».

Г-н доктор, вы что-то такое покурили? Вдохнули и не можете выдохнуть?

Цинизм «санитара леса» так всех потряс, что даже министр здравоохранения, труда и социальной защиты в кабинете Санду Алла Немеренко поспешила откреститься - заявила, что сожалеет о том, что подписала приказ о назначении Фуртунэ.

Но разве считать, что школы – обуза, не цинизм? В этом смысле Майя Санду – тоже «санитар леса». В ее намерения входит и истребление православия, ненужного Европе. В ее активе – требования запретить богослужения в школах и ввести налогообложение церкви в качестве мести за поддержку Додона.

А этого вам знать пока не нужно!

Цены растут, есть опасения, что будет дефицит продовольствия, не хватит доходов бюджета на выплату пенсий, поддержку безработных и лечение от ковида.

Г-жа Санду, у вас есть какие-то планы касательно поддержания экономики и регулирования цен?

А этого вам знать пока не нужно!

Г-жа Санду, вы…

А этого вам пока тоже не нужно знать. Будет время – узнаете.

Ясно, что нет никаких программ – и не было четыре года назад, когда звезда правого сектора также приняла участие в президентских выборах. Их не было и во времена ее премьерства.

Зарабатывать деньги – нет. Тратить – да. Пополнять бюджет за счет внешней помощи? Всегда готовы!

Что ж, тратить гранты и кредиты все умеют. Можно призывать повысить пенсии до 3000 лей – но почему Санду об этом молчала, когда была премьером?

Нацистская риторика в адрес приднестровцев

Санду утверждает, что социалисты приготовили два миллиона евро на покупку голосов избирателей из Приднестровья. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Europa Libera». И тут же призналась, что доказательств нет. Что не помешало это обвинение повторить в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook. Стоя на берегу Днестра, Санду сообщила, что не собирается вести диалог с Тирасполем во имя реинтеграции, и выразила возмущение тем, что приднестровцы будут участвовать в выборах президента Молдовы.

Идею запретить гражданам РМ, проживающим в Приднестровье, голосовать 1 ноября, поддержал ряд правых политиков и партий.

«Эти политики и партии относятся к данной категории избирателей как врагам - только потому, что они думают иначе и не голосуют за них, - отреагировал Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает». - Это нацистская риторика: кто не думает как мы, тот враг. Некоторые политики собираются кого-то мобилизовать, чтобы не допустить участия в выборах жителей Приднестровья».

Президент предупредил, что ограничение права голоса граждан - уголовно наказуемо: «Мы ценим демократию, а вам до лампочки. Вы придерживаетесь двойных стандартов. К сожалению, некоторые внешние партнеры поощряют такую позицию».

«Они понятия не имеют о государственном управлении»

«Майя Санду – мое самое большое разочарование в политике, - признался в авторской программе «Ora lui Bucureanu» на Facebookбывший вице-премьер Александр Муравский. – В 2016-м я голосовал за нее. Я знал ее с тех пор, когда она работала в Мировом банке, а я был министром. На прошлых парламентских выборах я не критиковал ее. Когда летом прошлого года сформировали правительство во главе с Майей Санду, я уже через месяц не выдержал, потому что такого кабинета министров - некомпетентного, неспособного, собранного по миру по нитке из представителей НПО, - еще не было.

Они понятия не имеют о государственном управлении. Об их отношении к государственному аппарату, которое члены правительства начали демонстрировать, едва переступив пороги министерств, можно судить по огульному обвинению всех подчиненных в воровстве и угрозам выгнать всех их. Правительство Санду не смогло реализовать даже элементарных вещей – провести конкурсы, с чем справился бы любой выпускник вуза».

Революционерка в силу обстоятельств

Сравнивать это правительство с кабинетами Филипа и Кику нельзя, считает Муравский: «За пять месяцев при Майе Санду ничего не было сделано. Она – не первый и не последний политик, который становится революционером по обстоятельствам. Санду была членом правительств Филата и Лянкэ. Она не выступила против скандальных решений по краже миллиарда и концессии кишиневского аэропорта, не сложила мандат члена правительства в знак протеста. Она стала революционеркой, когда ее не включили в состав правительства Стрельца. Если бы Санду включили в состав кабинета Стрельца, а затем Филипа, голову даю на отсечение, что она продолжала бы трудиться в госаппарате и не пыталась бы прославиться как борец со всем и вся».

Недоговороспособна, агрессивна

«Пять месяцев премьерства показали: Санду практически недоговороспособна, - сказал Муравский. - Ее команду отличает страшная агрессивность по всем линиям – на российском направлении, межнациональном и по всем остальным. Они готовы разорвать на куски всех, кто встретится им на пути к власти».

Каннибализация правого сектора

«Неожиданное участие социалистов в прошлом году в построении правительства во главе с Майей Санду привело больше к политическим издержкам правых, чем левых, - комментирует в своем блоге журналист Виктор Никитуш. - Заявляю сейчас, в начале избирательной кампании по выборам президента, что феномен каннибализации правого сектора, инициированный Санду, дает преимущество левым».

Обещала, но что сделала?

После регистрации в ЦИК группа поддержки приступила к сбору подписей в пользу Майи Санду.

«Когда они придут к вам, помните, что Санду занимала один из высших постов в государстве – премьер-министра, - предостерегает Никитуш. - Перед тем, как подписаться в ее поддержку, спросите себя: что она сделала как премьер для сел и коммун? И постарайтесь дать объективный ответ. Обещания политиков не всегда означают действия. Санду не раз демонстрировала: то, что она говорит и что обещает, – это слова на ветер, пустые слова».

Вишенка на торте: спелась с Усатым

Лидер движения «Antimafia» Серджиу Мокану в эфире телеканала N4 заявил, что не испытывает особого пиетета в отношении Майи Санду, поскольку в предвыборной кампании она неожиданно запела дуэтом с Ренато Усатым.

В многочисленных видео, которыми мэр Бельц засоряет интернет-пространство, он льстиво именует своего партнера «Майей Григорьевной» и осыпает всяческими комплиментами. Из чего следует, что даже партнерство с уголовником лидеру PAS не чуждо.

В связи с этим Мокану назвал Санду лицемеркой и не прекратил выражать свое отношение к ней даже после того, как ведущий деликатно попытался прервать его.

Николай ПАВЛОВ