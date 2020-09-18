Предвыборный марафон набирает обороты

11 сентября Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента.

Зарегистрировано 13 инициативных групп кандидатов: Тудора Делиу- от ЛДПМ, Майи Санду - от PAS, Дорина Киртоакэ - от избирательного блока UNIREA, Октавиана Цыку – от Партии национального единства, Виолеты Иванов - от Партии «Шор», Сергея Томы - от Партии трудящихся, Андриана Канду - отпартии «Pro Moldova», Ренато Усатого - от «Нашей партии», Андрея Нэстасе - от Платформы DA, Александра Калинина - от Партии регионов, а также от трех независимых кандидатов - действующего президента Игоря Додона, генерала Иона Косташа и Константина Оборока.

Трое кандидатов завершили в конце прошлой недели сбор подписей и представили в ЦИК документы, необходимые для регистрации в качестве кандидатов. Это Ренато Усатый, Андрей Нэстасе и Андриан Канду.

В воскресенье, 13 сентября, на заседании ЦИК были официально зарегистрированы для участия в президентских выборах первые два кандидата: Усатый и Нэстасе. По результатам жеребьевки первым в избирательном списке будет мэр Бельц, вторым - советник МСК.

Комиссией были зарегистрированы электоральные символы для печати в бюллетенях, а также назначены ответственные за финансирование конкурентов на предстоящих выборах.

На этой неделе в ЦИК также подал подписные листы в свою поддержку Тудор Делиу.

Срок сбора подписей - до 1 октября.

Инициативные группы должны также отчитаться о расходах по сбору подписей в поддержку своих кандидатов. Пока не все представили финансовые отчеты в ЦИК.

Среди тех, кто отчитался, инициативная группа по сбору подписей в пользу кандидата PAS Майи Санду. У нее были самые большие затраты на сбор подписей - почти 233 тысячи лей. Представители партии отметили, что деньги были потрачены на разработку и печать рекламных материалов.

Далее следует группа, которая собирала подписи в поддержку Ренато Усатого и потратила 111 412 лей. Половину этой суммы составили транспортные расходы.

Инициативная группа, собиравшая подписи за Нэстасе, потратила 106 754 лея.

Партия «Pro Moldova», выдвинувшая кандидатуру Андриана Канду, с самого начала заявила, что инициативная группа, которая будет собирать подписи, «не намерена тратить деньги».

Остальные пока не сообщили о суммах, потраченных на сбор подписей.

16 сентября истек срок подачи заявления граждан Молдовы с правом голоса, находящихся за границей или в приднестровском регионе, для предварительной регистрации для участия в президентских выборах. Все желающие могли зарегистрироваться на сайте Inregistrare.cec.md или подать письменное заявление в индивидуальном порядке либо группой в ЦИК, дипломатические представительства или консульства РМ.

На 16 сентября зарегистрировалосьболее 52 тысяч избирателей. Больше всего их в Италии - свыше 10 тысяч, Великобритании - 8 тысяч, России - 5,8 тысячи, Германии - более 5 тысяч.

В пресс-релизе ЦИК сообщается, что в МИДЕИ направлен проект решения об открытии более 200 участков за границей. Консультации по этому поводу с властями соответствующих стран уже ведутся. Последним предстоит принять окончательное решение, сколько участков они будут готовы открыть в условиях пандемии.

Решение об открытии избирательных участков за границей принимается на основании числа принявших участие на прошлых выборах избирателей, данным предварительной регистрации, а также информации, полученной МИДЕИ от компетентных органов стран пребывания молдавских граждан.

ЦИК разослала местным органам публичного управления циркуляр, в котором рекомендовала выделить другие государственные учреждения, помимо учебных и дошкольных заведений, для организации избирательных участков. Согласно статистическим данным, на последних общенациональных выборах около 45 процентов избирательных участков располагались в этих заведениях.

Николай ПАВЛОВ