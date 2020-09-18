Заразившись, 87-летняя женщина решила, что умирает, а после ковида жизнь только началась

Публикуем последние новости по COVID-19 на 18 сентября 2020 года. Ковидная статистика каждый день пугает. Особенно количество зараженных и скончавшихся. От этого так страшно, что число выздоровевших, с особой радостью не воспринимается.

С ужасом смотрим на возраст погибающих от последствий заражения коронавирусом. Часто это люди в возрасте. Именно эта категория лиц - за 60 - меньше всего боится ковида и смерти от ковида. Они как-то себя похоронили заранее. Вроде, как и ничего страшного, если умрут.

Старики у нас никому не нужны. Пенсии неравнозначны их трудовым вложениям в страну. Дети и внуки слишком заняты своей жизнью. Молодежь под предлогом, что боятся заразить, все меньше проводят времени со старенькими мамами и папами, дедушками и бабушками. Жаль, нет открытой возрастной статистики по выздоровевшим и выписавшимся из больниц после ковида. Вот это настоящая оптимистическая история.

87-летняя бабушка (родственники попросили не называть имени), когда захворала и попала в больницу с положительным тестом на коронавирус, попрощалась со всеми. В больницу попала с температурой выше 39, с пораженными легкими. Прогнозы были нехорошими, но об этом никто не говорил. По крайней мере, пациентке.

Когда появлялись силы говорить, все пыталась выяснить, можно ли вызвать нотариуса в ковидное отделение, чтобы завещание написать. С сына и дочери по телефону взяла обещание не ссорится из-за ее квартиры, потому что завещания так и не написала. Между внучками и внуками решила поделить скромные накопления, которые останутся после скромных похорон. Чего на такое раскошеливаться. Она собиралась умереть не из прихоти или усталости. Она так себя чувствовала. Ковид высасывал жизнь, а она все переживала, что сервиз с голубыми листочками, который она так любила, теперь не модный. Ведь выбросят, думала старушка.

После того, как бабушка попала в больницу встрепенулась вся семья. Звонили на мобильный, пока она могла отвечать. Каждый день звонили врачам. А за ковидных переживать сложнее, чем за других пациентов: в палату не пускают, соки и еду передать можно через медсестру, но у больных бывает нет сил есть. Врачи все возмущаются от частых вопросов: "Как наша бабушка?". Все передавали и передавали ей в палату еду.

"Только не умирай", - думали.

Эта история с хорошим продолжением. 87-летняя старушка пережила многое в жизни, а вот теперь и ковид победила. После такой встряски семья только стала крепче, а бабушка получила все заслуженное внимание. Теперь пьет чай с родными из чашек с голубыми листочками.

Не забывайте о своих мамах, папах, дедушках и бабушках. Они не боятся ковида, они боятся жить и умирать в одиночестве.

Коронавирус, главное на утро 18 сентября 2020 в Молдове:

44 983 (+622) - заражены с начала эпидемии.

10 574 - активные случаи

5 106 (+34) - заболевшие медики

2 815 - проведено тестов, из которых 2 501 - это первичные

Лидеры по регионам: Кишинёв - 307, Приднестровье - 73, Яловены - 29

547 - в тяжелом состоянии

36 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1 170 (+11) - умерли.

32 239 (+507) - вылечились.

4 случая за последние сутки завезенного коронавируса - Турция (1), Румыния, Болгария, Германия - по 1.