Про Колю Лукашенко и школу.

Моя затейливая судьба не раз заносила меня в Беларусь.

Как-то пригасили меня друзья-коллеги к себе домой. Семья молодая, как многие продвинутые белорусы, предпочли кредитному приобретению трёшки в Минске строительство типового загородного дома (домика по молдавским меркам). До поселка трасса (это как автобан в Молдове, если бы был), дорогу внутри поселка ещё прокладывают (и ведь вскоре точно проложат. Это Беларусь). Рядом живут такие же очкастые хипстероватые интеллигенты. По полям и лугам скачут зайцы размером с козу. Их местные побаиваются, говорят, могут с ног сбить. Рядом озерцо, а за ним домики. "А, сосед наш", - махнули в ту сторону друзья.

Вечером молдавское вино мы заедали белорусскими креветками, а поутру повезли ребенка в школу. Местную. Сельскую. Смотрю, на перекрестках патрульные машины стоят. Никого не тормозят.

- Кого и чего ради?

- Сына соседа нашего.

- Так а кто сосед?

- Александр Григорьевич. Колю в школу везти должны.

- В Минск?

- Зачем?

- В нашу, сельскую.

А сельская школа такая - с бассейном, несколькими меню, хорошим уровнем английского. Ребята сказали, что такие можно и в других районах найти. Не из ряда вон.

На родительские собрания Лукашенко-ст. не ходит. Не хочет отвлекать. Но в кабинете у учительницы, которая его отчитывала за сына, был замечен. Коля, конечно, на особом счету, но не у детей. Белорусские дети те ещё чада свободы. Все по справедливости. "Пацан как пацан, ну, фамилия Лукашенко", - сказала дочь друзей.

На заметку молдавским руководителям. Слабо детей по сельским школам разбросать? И подтянуть школы до уровня, достойного ваших отпрысков?

Кстати, среди моих белорусских друзей есть как противники, так и сторонники Лукашенко. И ни одного публичного оскорбительного слова ни от кого не засекла. А говорила я о ситуации со всеми. Уважаю за это белорусов.

@TK Ивановна