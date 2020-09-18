Игорь Додон: «Унири» не будет!

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Молдавский лидер ответил на множество вопросов и высказал интересную идею.
Каждую пятницу глава государства общается с жителями страны посредством платформы «Президент отвечает», где в прямом эфире отвечает на вопросы граждан Молдовы.
Сегодня президент выбрал самые важные вопросы, которые волнуют наших соотечественников.
О об инициативе ПСРМ по поводу снижения пенсионного возраста:
- Мы хотим снизить пенсионный возраст-для нас это важный вопрос. Пока, кроме фракции партии социалистов никто эту инициативу не поддерживает. Для нас это важный вопрос и мы его будем продвигать после досрочных выборов.
О несогласии закрывать сельские школы:
- Закрытие школы в селе приводит к уничтожению села. Молодёжь уезжает в другие города и больше не возвращается.
О выборах и объединении с Румынией:
- К следующим выборам необходимо наладить электронную систему голосования. Унири не будет!
О краже миллиарда:
- По краже миллиарда работают. Скоро, наверное, будут новые детали.
О вакцинации и коронавирусе:
- Россия нам поможет с вакцинацией, и граждане должны будут вакцинироваться добровольно.
В ходе эфира Игорь Додон призвал граждан не стесняться, и задавать ему любые провокационные вопросы, но только с одним условием – в вопросах не должно быть ругательств и оскорблений.
Также глава государства пообещал приз за самый интересный и сложный вопрос, за который победитель получит приглашение в резиденцию президента, где Игорь Додон лично вручит награду и сделает селфи с автором вопроса.
Автор: Михаил Генчу
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