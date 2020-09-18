Игорь Додон: «Унири» не будет!

Молдавский лидер ответил на множество вопросов и высказал интересную идею.

Каждую пятницу глава государства общается с жителями страны посредством платформы «Президент отвечает», где в прямом эфире отвечает на вопросы граждан Молдовы.

Сегодня президент выбрал самые важные вопросы, которые волнуют наших соотечественников.

О об инициативе ПСРМ по поводу снижения пенсионного возраста:

- Мы хотим снизить пенсионный возраст-для нас это важный вопрос. Пока, кроме фракции партии социалистов никто эту инициативу не поддерживает. Для нас это важный вопрос и мы его будем продвигать после досрочных выборов.

О несогласии закрывать сельские школы:

- Закрытие школы в селе приводит к уничтожению села. Молодёжь уезжает в другие города и больше не возвращается.

О выборах и объединении с Румынией:

- К следующим выборам необходимо наладить электронную систему голосования. Унири не будет!

О краже миллиарда:

- По краже миллиарда работают. Скоро, наверное, будут новые детали.

О вакцинации и коронавирусе:

- Россия нам поможет с вакцинацией, и граждане должны будут вакцинироваться добровольно.

В ходе эфира Игорь Додон призвал граждан не стесняться, и задавать ему любые провокационные вопросы, но только с одним условием – в вопросах не должно быть ругательств и оскорблений.

Также глава государства пообещал приз за самый интересный и сложный вопрос, за который победитель получит приглашение в резиденцию президента, где Игорь Додон лично вручит награду и сделает селфи с автором вопроса.

Автор: Михаил Генчу