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Экономика
Тарлеву известно, сколько денег выведено из банков Молдовы
18.09.2020

Фамилии в студию, господин Тарлев. Экс-премьер рассказал в эфире радио Sputnik, что экономику Молдовы нельзя рассматривать как больного пациента.

- Не дай Бог, чтобы людям несвоевременно выплачивали бы зарплаты и пенсии, но это нельзя делать за счет кредитов. Эти деньги должны работать, вкладываться в развитие экономики. Здесь надо действовать по формуле: деньги должны работать, - рассказал Василий Тарлев.

Он также прокомментировал скандальную банковскую аферу 2014 года, из-за которой рухнула экономика Молдовы, более известную в народе как «кража миллиарда».

Мошеннические махинации привели к тому, что обменный курс национальной валюты на тот момент взлетел до небывалой отметки - 28 леев за один доллар.

- Мне достоверно известно, что тогда украли больше, чем миллиард долларов. Сегодня правительство ищет кредиты на социальные выплаты, зарплаты и пенсии, но не занимается вплотную возвратом тех, украденных средств. Прошло столько лет, никто не наказан и на посажен за решетку, - заявил Тарлев.

Если бы нынешнему руководству республики удалось вернуть украденные деньги, экономическая ситуация Молдовы стала бы значительно лучше.

Из-за кражи миллиарда страна вынуждена проживать беспрецедентную ситуацию – пенсии и зарплаты государственным работникам выплачиваются за счет зарубежных кредитов, которые набираются из денег налогоплательщиков.

- Фактически иностранные граждане способствуют социальным выплатам жителям нашей страны, - пояснил Василий Тарлев.

Экс-премьер убежден, что на сегодняшний день надо вплотную заняться расследованием кражи миллиарда и дать жителям республики конкретные ответы - как идет расследование дела о банковском мошенничестве, каково текущее положение в национальной экономике.

Автор: Михаил Генчу


 
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