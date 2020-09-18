Еврейский Новый год в 2020 году: празднование и традиции

Редакция газеты "Press-Обозрение" поздравляет всех с праздником Рош а Шана! Желаем всем нам здорового следующего года и пусть он принесет в каждый дом всё, только положительное! Шана това вэ матука!

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Этот праздник имеет мало чего общего с привычным для нас пониманием Нового года. Никакого шампанского и мандаринов, никаких фейерверков и вообще ни малейшего намека на безудержное веселье. Рош Ха-Шана – это время переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее.

Почему еврейский Новый год отмечается осенью

Рош Ха-Шана приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря. Календарь этот лунно-солнечный, а значит, и еврейские праздники являются подвижными относительно календаря гражданского.

Первым месяцем считается весенний месяц авив, называемый также нисан. Он приходится на март-апрель григорианского календаря.

Соответственно, седьмой месяц тишрей выпадает на сентябрь-октябрь. Евреи считают, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц. Поэтому с него и ведется летоисчисление.

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