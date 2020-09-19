Как Молдова отвечает на COVID-19 и при чем тут помощь ЕС

В сентябре Всемирный банк (ВБ) в Молдове проводит опрос, призванный показать степень влияния COVID-19 на местный бизнес. Еще один запланирован на декабрь. Тогда картина последствий пандемии для молдавской экономики будет наиболее полной. Сейчас судить о ней можно по данным, полученным молдавским представительством ВБ в мае, кое-каким цифрам, собранным социологами, и результатам исследований, проведенных в рамках целевых европейских проектов. И вот что примечательно: картина эта не столь уж безнадежная.



Картина в разных тонах



Как выяснил ВБ в Молдове, треть предприятий уже весной перенесли свою деятельность в онлайн, четверть расширили сеть доставки товаров и услуг, а 3% компаний увеличили продажи.



По данным „Барометра общественного мнения”, собранным в мае, почти 74% работников, трудоустроенных в Молдове, трудились в обычном режиме. Всего 16,3% работали из дома. Доходы 61% семей в период пандемии выросли. Снизились зарплаты только у 34,1% работников.



Конечно, есть отрасли, которые еще долго будут ощущать влияние санитарного кризиса. Это в первую очередь ресторанный и гостиничный бизнес, туризм, а также финансовый, строительный, транспортный сектор, сфера госуслуг и образования. Наверстать убытки предстоит промышленным предприятиям и компаниям, занятым в сфере услуг. Там продажи снизились весной на 65% и 53%, соответственно. Но в целом молдавский реальный сектор показал способность адаптироваться к шокам. Правда, надо признать – новый, незнакомый вызов ему повезло отражать не в одиночку.



„Грант пришел вовремя”







Кишиневец Денис Буца – один из тех, кому пережить нашествие пандемии помогла помощь Европейского союза. COVID-19 застал предпринимателя за наладкой производства крафтового пива. В январе он получил 250 тысяч леев безвозвратного кредита по программе PARE 1+1 и вложил деньги в покупку оборудования. „Грант пришел в подходящее время. Мы производили и продавали в меньших объемах, чем планировали, но смогли зайти на рынок”, - говорит Денис Буца, уверенный, что именно европейские деньги помогли ему в трудный период поставить бизнес на ноги.



Программа PARE 1+1 реализуется в Молдове при финансовой поддержке Европейского союза, как и все программы и проекты, приведенные в этой статье.



Анжела Соболь из села Вэрвэреука Флорештского района первой в Молдове начала производить злаковые хлопья без глютена, ароматизаторов, подсластителей и красителей. Бизнес она запустила пять лет назад, но в период пандемии увеличила продажи на 30%.



Предпринимательница получила грант по проекту ПРООН/AdTrade и использовала эти деньги, чтобы попасть в одну из самых крупных в Молдове торговых сетей. Она пересмотрела маркетинговую стратегию, разработала новые предложения и придумала привлекательный образ для своего бизнеса.







Впрочем, и начать собственное дело Анжеле Соболь помогла помощь ЕС. „Если бы не было первого гранта Евросоюза, предоставленного в рамках программы „Меры по укреплению доверия” на приобретение оборудования, то и бизнеса никакого не появилось бы”, - признает предпринимательница.



Учиться и еще раз учиться



Доля малых и средних предприятий (МСП) в частном секторе молдавской экономики составляет 95%. На МСП занято почти две трети работающих жителей республики. Однако, как выяснила в ходе одного из исследований Программа развития ООН (ПРООН) в Молдове, только половина этих компаний до начала пандемии располагала стратегиями на случай кризисных ситуаций. COVID-19 заставил предпринимателей по-новому взглянуть на организацию и перспективы собственного дела.



„Инновации и способность быстро адаптироваться к новым условиям – обязательные элементы устойчивого развития бизнеса. Любой кризис, в том числе спровоцированный новым короновирусом, это рентген, который показывает слабые стороны компании”, - считает генеральный директор Santino-Service Владимир Имбировский. Его предприятие специализируется на производстве пластмассовых изделий и сумело быстро освоить инструменты онлайн-продаж, в том числе за рубеж.



Соучредитель и администратор компании по пошиву униформы и защитной одежды Мария Плешка не пропустила ни одного мастер-класса, организованного ПРООН при финансовой поддержке Швеции для малых и средних предпринимателей-экспортеров. „Кто не сумеет адаптироваться сейчас, лишается шансов удержать бизнес. А чтобы справится с новыми вызовами, нужно использовать рекомендации специалистов”, - уверена предпринимательница.



Вопреки COVID-19



Предприниматели, которые поставили перед собой задачу спасти бизнес от кризиса, старались найти любую хорошую возможность. И там, где есть европейские фонды, она обнаруживалась даже для тех, кто занимается таким непростым дело, как социальное предпринимательство.







Организация „Женщина и ребенок – защита и поддержка” (Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin) из Криулян известна множеством проектов по поддержке детей в возрасте до трех лет с ограниченными возможностями. Специалисты организации готовят таких малышей к интеграции в детсады и школы. Они давно задумали создание Службы раннего вмешательства, и у них получилось, благодаря гранту Евросоюза, полученному через Фонд Сороса в Молдове. Часть средств поступили также из местной администрации.



Правда, из-за карантина пришлось пересмотреть организацию работы службы: создать группу родителей-консультантов, наладить механизм первичного осмотра онлайн, перейти на общение с каждой подопечной семьей отдельно, рассказывает координатор проекта Инна Казаку.







Устояла перед ударом пандемии и мини-ферма, созданная ассоциацией „Позитивная инициатива” в рамках Терапевтического сообщества, объединяющего 12 человек, которые проходят длительную реабилитацию после наркотической и алкогольной зависимости. Укрепить сообщество помогла финансовая поддержка Евросоюза и правительства Швеции, полученная через Восточно-европейский фонд. В селе Березки Ново-Аненского района и сейчас в терапевтических целях с удовольствием занимаются земледелием, растят животных, производят мясные и молочные продукты, а также учатся жить в мире без наркотиков и алкоголя.



Вместе – сильнее



Предприниматели активно обращаются для преодоления последствий кризиса в целый ряд программ и проектов. „Женщины в бизнесе”, „Старт для молодых”, „Поддержка МСП в сельских регионах”, EU4Digital - это далеко не полный перечень возможностей, которые предлагает жителям Молдовы в этот трудный период Европейский союз в сотрудничестве с международными и местными партнерами.

Интерес к ним растет, хотя потенциал этой помощи используется далеко не в полном объеме. Иногда о дополнительных инструментах выхода из кризисных ситуаций просто не знают, зачастую опасаются, что не соответствуют критериям, но нередко просто не ищут или не хотят обращаться за консультациями и упускают шанс на будущее.

Наталья Узун, IPN