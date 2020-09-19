На нескольких улицах столицы ограничено дорожное движение автотранспорта

Транспортное движение на улице М. Дософтей, по периметру улиц Триколорулуй и Сфатул Цэрий, будет ограничено с понедельника, 21 сентября, до 30 октября. Временное ограничение движения транспорта связано с выполнением работ по ремонту канализационного коллектора на улице Пыркэлаб в столице, - передает IPN.

Муниципалитет также сообщает, что в связи с продолжением работ по ремонту канализационного коллектора на улице Пыркэлаб транспортное движение по улице Алексея Матеевича, по периметру улиц Александра Пушкина и Михая Эминеску, будет временно приостановлено. Транспортное движение будет закрыто 22 сентября с 22.00 до 06.00 следующего дня.

В воскресенье, 20 сентября, с 08.00 до 21.00, будет приостановлено движение автотранспорта по улице 31 августа 1989 года, по периметру улиц Сергея Лазо и Василе Александри. Ограничения связаны с проведением кампании „European Mobility Week”, целью которой является улучшение городской жизни и тестирование решений для альтернативного транспорта.

В период с 21 сентября по 31 ноября будет временно приостановлено транспортное движение по одной дорожной полосе на улице Албишоара, на участке между улицами Александра Пушкина и Петру Рареша. Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ.

Водителям автомобилей, пересекающим кварталы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти зоны.