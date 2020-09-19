19 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
На нескольких улицах столицы ограничено дорожное движение автотранспорта
19.09.2020

Транспортное движение на улице М. Дософтей, по периметру улиц Триколорулуй и Сфатул Цэрий, будет ограничено с понедельника, 21 сентября, до 30 октября. Временное ограничение движения транспорта связано с выполнением работ по ремонту канализационного коллектора на улице Пыркэлаб в столице, - передает IPN.

Муниципалитет также сообщает, что в связи с продолжением работ по ремонту канализационного коллектора на улице Пыркэлаб транспортное движение по улице Алексея Матеевича, по периметру улиц Александра Пушкина и Михая Эминеску, будет временно приостановлено. Транспортное движение будет закрыто 22 сентября с 22.00 до 06.00 следующего дня.

В воскресенье, 20 сентября, с 08.00 до 21.00, будет приостановлено движение автотранспорта по улице 31 августа 1989 года, по периметру улиц Сергея Лазо и Василе Александри. Ограничения связаны с проведением кампании „European Mobility Week”, целью которой является улучшение городской жизни и тестирование решений для альтернативного транспорта.

В период с 21 сентября по 31 ноября будет временно приостановлено транспортное движение по одной дорожной полосе на улице Албишоара, на участке между улицами Александра Пушкина и Петру Рареша. Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ.

Водителям автомобилей, пересекающим кварталы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти зоны.


 
Количество просмотров:
72
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.