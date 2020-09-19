19 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Какими будут цены на препарат от коронавируса
19.09.2020

Противовирусный препарат «Фавипиравир» в ближайшее время отнесут к жизненно необходимым важнейшим лекарственным препаратам. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов

«В ближайшее время «Фавипиравир» будет включен в перечень ЖНВЛП», — цитирует ТАСС Кузнецова. По его словам, цены на препарат будут контролироваться антимонопольной службой России.

Минздрав РФ 17 сентября разрешил применять «Фавипиравир» для лечения от коронавируса в домашних условиях, передает телеканал 360. До этого препарат использовали только в стенах больницы.

Первым в России препаратом от коронавирусной инфекции, продающимся в аптеках, станет «Коронавир», сообщил РБК представитель компании «Р-Фарм», которая производит лекарство.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, ведомство разрешило амбулаторно применять два российских препарата с непатентованным названием «фавипиравир».

Со следующей недели в аптеках появится второй препарат — «Арепливир», который производит компания «Промомед», передает ТАСС.

В «Р-Фарме» пояснили, что препарат направлен на минимизацию рисков развития осложнений из-за коронавируса. В ходе исследования, в котором приняли участие 168 человек, заразившихся COVID-19, более чем у половины принимавших «Коронавир» пациентов после семи дней наблюдалось клиническое улучшение. Этот показатель в полтора раза превышал число идущих на поправку в группе сравнения, в которой препарат не применялся, сообщили в компании.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал URA.RU, что Россия избежит второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и соблюдать меры безопасности. Вирусолог говорит о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.


 
Количество просмотров:
128
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.