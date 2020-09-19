Какими будут цены на препарат от коронавируса

Противовирусный препарат «Фавипиравир» в ближайшее время отнесут к жизненно необходимым важнейшим лекарственным препаратам. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов

«В ближайшее время «Фавипиравир» будет включен в перечень ЖНВЛП», — цитирует ТАСС Кузнецова. По его словам, цены на препарат будут контролироваться антимонопольной службой России.

Минздрав РФ 17 сентября разрешил применять «Фавипиравир» для лечения от коронавируса в домашних условиях, передает телеканал 360. До этого препарат использовали только в стенах больницы.

Первым в России препаратом от коронавирусной инфекции, продающимся в аптеках, станет «Коронавир», сообщил РБК представитель компании «Р-Фарм», которая производит лекарство.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, ведомство разрешило амбулаторно применять два российских препарата с непатентованным названием «фавипиравир».

Со следующей недели в аптеках появится второй препарат — «Арепливир», который производит компания «Промомед», передает ТАСС.

В «Р-Фарме» пояснили, что препарат направлен на минимизацию рисков развития осложнений из-за коронавируса. В ходе исследования, в котором приняли участие 168 человек, заразившихся COVID-19, более чем у половины принимавших «Коронавир» пациентов после семи дней наблюдалось клиническое улучшение. Этот показатель в полтора раза превышал число идущих на поправку в группе сравнения, в которой препарат не применялся, сообщили в компании.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал URA.RU, что Россия избежит второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и соблюдать меры безопасности. Вирусолог говорит о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.