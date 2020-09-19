Каков размер прожиточного минимума в Молдове

Согласно статистике, самая дорогая потребительская корзина приходится на трудоспособное население, а минимальная — на детей в возрасте до одного года, сообщает sputnik. Md.

Размер прожиточного минимума в Молдове в первом семестре 2020 года составил 2082,7 лея в среднем на человека в месяц. При этом, как отмечает Молдстат, рост этого показателя составил 2,7%.

Размер прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах — самых крупных административных центрах республики — превышает средние показатели по другим городам страны примерно на 9,4%, а сельский уровень — более чем на 10%.

По категориям, самая дорогая потребительская корзина приходится на трудоспособное население — 2235,4 лея, и, в частности, на мужчин — 2412,7 лея, минимальная — на детей в возрасте до одного года (776,2 лея).

Прожиточный минимум, рассчитанный на ребенка, в среднем составил 1765,9 лея в месяц, а для пожилых граждан — 1765,9 лея. Средний размер пенсии в Молдове на 1 июля 2020 года приравнивался к 2013,7 лея.

К слову, Молдова входит в топ стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания. Граждане республики тратят 40,6% своего бюджета на продовольственные товары. Таковы статистические данные на 2019 год.