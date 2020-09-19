«Большая часть молдаван восхищались экономической моделью Беларуси»

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что «молдавский Facebook в одночасье специализировался на внутренней политике Беларуси», сообщает tribuna.md.

«Большая часть молдаван всегда восхищались экономической моделью Беларуси. Для них имело значение чувство экономической безопасности, обеспечиваемое жестким политическим режимом Лукашенко, а свободы имели и имеют маленькое значение. Логика настолько проста, насколько это возможно. Осознание необходимости политических прав натощак – трудная задача. Это наблюдалось в странах с незавершенным или неудачным переходом к демократии. В то же время другая часть молдавского общества давно преодолела борьбу за базовые жизненные потребности. Вот почему основные свободы в приоритете, а режим Лукашенко считается объективным препятствием на пути к демократии», – написал Ченушэ в социальной сети.

По его словам, это возврат к старой дискуссии о том, что важнее «полный холодильник» или «политические права».

«Но правда в том, что протестующие в Беларуси хотят и того, и другого. Пока белорусские протестующие не видят риска для нынешней экономической ситуации в случае исчезновения «железной руки» Лукашенко. Хотя всегда есть «пока» – суверенное право белорусского народа решать собственное будущее. Беларусь – предпоследний вагон массового демократического пробуждения в Восточной Европе. Последний в очереди – Азербайджан», – заключил Ченушэ.