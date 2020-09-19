В Pro Moldova прокомментировали отказ в регистрации Канду на президентских выборах

Возмущены до глубины души. Очень сомнительное с точки зрения политической чистоплотности формирование Pro Moldova получило отказ в регистрации своей главной "звезды" Андриана Канду в качестве кандидата в президенты, и это вызвало бурную реакцию в составе формирования.

В итоге на свет появилось гневное сообщение, в котором от лица партии осуждается то, что "воля 25 тысяч человек была проигнорирована" (имеются ввиду те подписи, которые были собраны), а также высказывается обвинение в адрес Додона на тему того, что он, якобы, "боится Канду" (это при том, что рейтинг Канду вряд ли превышает три процента), и что Pro Moldova, якобы, проделала большую работу по расшатыванию "режима Додона".

Такие заявления сделал не кто иной, как Сергей Сырбу - в этом сообщении цитируются в том числе и его слова. В заключение Сырбу пообещал "работать с международными партнерами" (интересно, кто с ними захочет связываться!?) и "раскрыть им глаза на "правду" и на "факты подтасовки выборов" - эти ребята заговорили о их даже раньше, чем Санду, которая также уже вовсю стелет соломку для своего вероятного поражения и кричит о "грядущих фальсификациях". В общем, если хотите заглянуть в будущее - посмотрите на Беларусь.

Автор: Дан Дудка