Стали известны страны, в которые молдавские граждане могут попасть без всяких ограничений

Их всего лишь несколько.

МИДЕИ опубликовал список стран, в которые гражданам Молдовы можно попасть без всяких ограничений, невзирая на коронавирус. Таких стран не очень много, но они есть - это Албания, Беларусь, Иран, Ирландия, Северная Македония и Турция.

Особенно любопытно нахождение в этом списке Ирландии - не секрет, что в этой стране проживает большое количество наших соотечественников. При этом для въезда в Великобританию обязателен 14-дневный карантин, в том числе и для Северной Ирландии, а вот для обычной Ирландии все это упразднено.

Есть страны, в которые можно попасть без ограничений, но лишь при наличии отрицательного теста на Covid-19 - Армения, Болгария, Литва, Китай, ОАЭ.

Нельзя:

В то же время в Австрию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Германию, Грецию, Израиль, Индию, Исландию, Испанию, Италию, Канаду, Катар, Кипр, Корею, Латвию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Республику Корею (Южная Корея), Россию, Румынию, Сербию, Словакию, Туркменистан, Узбекистан, Украину, Францию, Финляндию, Хорватию, Черногорию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Японию въезд вообще запрещен.

Впрочем, есть исключения для некоторых стран, связанные с неотложными медицинскими или гуманитарными целями, наличии студенческой визы или трудового договора - в таких случаях можно будет въехать в страну, но это обговаривается индивидуально властями конкретной страны.

Автор: Михаил Генчу