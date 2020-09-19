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Ион Чебан пообещал, что до конца года улицу Албишоара восстановят полностью
19.09.2020

Работа кипит каждый день. Улица Албишоара будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года, пообещал примар Ион Чебан в рамках телепроекта "Пятница с Анатолием Голя". Работы идут в ударном темпе, добавил градоначальник. По его словам, ремонт подобного размаха занимает от 9 до 11 месяцев:

- Мы на этот проект кинули все силы, привлекли экономических агентов, муниципальные и другие службы. Так, Termoelectrica сейчас выполняет работы, которые планировала делать в течение следующих 5 лет, а Apa-Canal привлекли к совершенно незапланированным ими работам – очистке реки Бык.

Параллельно на улице ведутся работы по ремонту тротуаров, монтажу освещения, снятию рекламных панно, замене и ремонту подземных коммуникаций. Улица Албишоара будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года, - заявил Чебан.

Михаил ГЕНЧУ


 
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