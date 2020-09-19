В Молдове в отличие от других стран цензуры нет, - Нина Димогло

В интервью телеведущая рассказала много интересного из практики.

«Блокнот Молдова» поговорил с Ниной Димогло – телеведущей, создателем авторского проекта «Эксклюзивное интервью», куда приходят в качестве гостей многие известные эксперты, лидеры страны и политические деятели.

Разговор состоялся о журналистике – о перспективах отечественных журналистов, о примерах для подражания и в целом о том, как освещаются события в нашей стране. Среди гостей ее программ числятся такие политики, как премьер-министр Ион Кику, экс-президент Владимир Воронин, башкан Гагаузии Ирина Влах, глава Демпартии Павел Филип, лидеры оппозиции и другие.

Главный редактор «Блокнот Молдова» Виктор Адвахов поинтересовался у Нины Димогло о том, с кем у нее было первое интервью и как оно прошло. Также телеведущая ответила на вопрос о том, кто является для нее образцом в мире журналистики.

- Несмотря на то, что я верующий человек, и живу по принципу «Не сотвори себе кумира», я ориентируюсь на некоторых мировых журналистов. Безусловно, для меня примером является Ларри Кинг… Примером для меня является также Влад Листьев. Когда с ним произошла эта трагедия, я была еще маленькой, он очень умный и смелый – для меня это пример.

Я веду программу на русском языке, поэтому я часто смотрю программы украинского и российского производства. Я смотрю Познера, Романа Бабаяна, Соловьева, иногда смотрю эфиры Дудя, если говорить об Украине – это Гордон. При этом я часто не согласна с позицией ведущих, я имею в виду профессиональные качества, - говорит Нина Димогло.

Телеведущая рассказала о том, как она готовится к интервью, как разрешались ситуации, когда гости неожиданно «исчезали» за пару часов до эфира.

Нина Димогло отметила, что бывали случаи, когда от гостя чувствовалась личная неприязнь, но от этой ситуации спасала основательная подготовка к интервью.

Автор программы «Эксклюзивное интервью» поведала, что были случаи и снятия с эфиров передачи. Бывало и такое, когда интервью снимали по просьбе гостя – так, однажды это было сделано по запросу Владимира Воронина из-за резко изменившейся политической ситуации.

Редактор «Блокнот Молдова» поинтересовался о том, можно ли неформально считать журналистику «четвертой властью» в стране.

- Как раз у нас в Молдове говорить об этом можно. В отличие от многих стран, у нас в Молдове нет цензуры. Не так давно высокопоставленный чиновник Николай Фуртунэ позволил себе высказаться в эфире одной из программ не совсем корректно, это подхватили СМИ - по итогу он подал в отставку, - сказала Нина Димогло.

У Нины Димогло поинтересовались, есть ли в Молдове какие-то люди, у которых она бы хотела взять интервью.

- В Молдове есть один человек, у которого я хочу взять интервью – это Николай Тимофти. На протяжении пяти лет я через знакомых, родственников, пыталась добиться интервью. Я не теряю надежды, но мой проект интервью с экс-президентами будет не завершен, - рассказала Димогло.

Телеведущая прокомментировала также ситуацию с журналистикой в Молдове, влияние грантов на объективность представление информации и ситуацию с предстоящими выборами в стране.

Михаил ГЕНЧУ