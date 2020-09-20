20 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Ты ковидом заражен - уезжай отсюда вон! Наши коронавирусные реалии
20.09.2020

Ты ковидом заражен - уезжай отсюда вон! Наши коронавирусные реалии Правозащитник из Кишинева Евгений Голощапов заразился коронавирусом в конце мая.

Лечился он стационарно 16 дней, а затем 2 недели он находился в самоизоляции, дома писал короткие заметки и публиковал их в интернет-издании.

– Все боялись чего-то нового и малоизвестного. Поэтому, раз уж так не повезло, и я с коронавирусом оказался "в обнимку", то решил рассказать, что и как со мной происходит на личном примере конкретного человека, – цитирует Голощапова портал publika.md.

Большинство читателей были солидарны с автором, но не обошлось без угроз. Нескольким людям угрожали физической расправой и требовали, чтобы они уехали прочь.

– Должно пройти время. Люди привыкают ко всему. Привыкнут и к тому, что человек, переболевший не является опасным. Тем более точной информации они не получают. Важны взаимопонимание и терпение, как тех кто болел, так и тех кто переболел и хочет к себе прежнего отношения, - говорит психолог Ирина Шибаева.

По мнению специалистов, лучший способ борьбы с дискриминацией - информирование.

В Молдове подтвердились 688 новых случаев COVID-19 на 19 сентября

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
110
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.