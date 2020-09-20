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Политика
Надо ли в Молдове срочно принимать электоральные поправки или не надо...
20.09.2020

Хотим вставить два бэнуца по теме, надо ли в Молдове срочно принимать электоральные поправки или не надо:

"Необходимо соблюдать принцип стабильности избирательного законодательства. Чтобы какие-либо существенные изменения применялись к предстоящим местным и президентским выборам в сентябре и ноябре 2020 года, их необходимо принять задолго до процесса, чтобы у заинтересованных сторон было достаточно времени, чтобы ознакомиться с новыми положениями и подготовиться к их соблюдению.

Никакие законодательные изменения не должны применяться к уже идущим избирательным процессам, таким как, например, местные выборы в определенных областях. К предстоящим президентским выборам, в соответствии с передовой международной практикой, те предлагаемые изменения, которые являются техническими и не влияют на основные элементы закона о выборах, могут быть применены, если они вступят в силу до начала избирательного процесса на этих выборах".

Это мнение Венецианской комиссии, которое отправляет в штангу и молдавскую власть и молдавскую оппозицию. 

Власть, потому что она ранее декларировала, что мнение ВК не может быть превыше воли народных представителей и если они хотят изменить правила во время игры, то имеют право так сделать.  

Оппозицию, потому что для неё мнение ВК формально свято и оно говорит, что менять электоральное законодательство нельзя.

И как же тут быть?

@Telegram GK


 
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