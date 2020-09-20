Санду пригрозила Нэстасе

Жажда власти разрушает даже самую крепкую дружбу, хотя навряд ли между политиками из разных партий может быть настоящая дружба. Примером этому могут выступить ухудшающиеся отношения Майи Санду и Андрея Нэстасе.

В частности, Председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду начала угрожать своему коллеге по блоку ACUM Андрею Нэстасе, порекомендовав ему быть осмотрительней в вопросах, касающихся упоминания ПДМ.

«Я сказала Андрею Нэстасе, чтобы он был осторожен в своих высказываниях. Если он попадёт во второй тур, ему нужны будут наши голоса», – сказала Санду. «Чем больше сейчас атакуют ПДС, тем сложнее потом будет восстанавливать контакт», — заключила политик.

Ранее председатель фракции «Платформа DA» Александр Слусарь обвинил Майю Санду в том, что во времена своего премьерства она отозвала законопроект, который регламентировал бы наличие в молдавских магазинах до 50% продукции от местных производителей.

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