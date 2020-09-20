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Санду пригрозила Нэстасе
20.09.2020

Жажда власти разрушает даже самую крепкую дружбу, хотя навряд ли между политиками из разных партий может быть настоящая дружба. Примером этому могут выступить ухудшающиеся отношения Майи Санду и Андрея Нэстасе. 

В частности, Председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду начала угрожать своему коллеге по блоку ACUM Андрею Нэстасе, порекомендовав ему быть осмотрительней в вопросах, касающихся упоминания ПДМ.

«Я сказала Андрею Нэстасе, чтобы он был осторожен в своих высказываниях. Если он попадёт во второй тур, ему нужны будут наши голоса», – сказала Санду. «Чем больше сейчас атакуют ПДС, тем сложнее потом будет восстанавливать контакт», — заключила политик.   

Ранее председатель фракции «Платформа DA» Александр Слусарь обвинил Майю Санду в том, что во времена своего премьерства она отозвала законопроект, который регламентировал бы наличие в молдавских магазинах до 50% продукции от местных производителей.

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