Ремонт улицы 31 августа будет осуществляться в рамках второго пакета проекта «Кишинев - городские дороги»

В воскресенье всей семьей катаемся на велосипедах вместе с другими поклонниками велоспорта, в рамках кампании «Европейская неделя мобильности», к которой присоединился Кишинев.

Сегодня, улица 31 августа, по периметру ул. Лазо -Александри, закрыта для автомобилей, но открыта для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

Также я представил проект «Реконструкция улицы 31 Августа и превращение ее в зеленый коридор» и проконсультировался с велосообществом Кишинева.

Ремонт улицы 31 августа будет осуществляться в рамках второго пакета проекта «Кишинев - городские дороги», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком и Специальным фондом зеленой энергии ЕБРР.

Проект предусматривает изменение категории улицы 31 августа с улицы с приоритетом для автомобилей на улицу, где пешеходы и велосипедисты имеют те же права, что и автомобили.

Мы намерены превратить улицу в зеленый коридор, который в перспективе соединит парк Валя Трандафирилор, парк Валя Морилор и Дендрарий.

Согласно предложенному проекту, на этой улице будет расширен тротуар и устроена велосипедная дорожка с двусторонним движением за счет сужения дороги.

План и дизайн улицы был разработан лабораторией «LaMiez» при поддержке «Green City Lab» и ПРООН в Молдове.

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