Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 20 сентября 2020: +260 новых случаев В Молдове в общей сложности зарегистрировано 46 596 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки на 20 сентября 2020 в Молдове выявлено + 260 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число заражений COVID-19 с момента подтверждения диагноза у первого пациента составляет 46 596 случаев. Из общего числа случаев 1 завозно1 (Германия). Всего проведено 1142 теста, из них первичных - 979 и повторных - 163. Из общего числа заболевших 19 - медицинские работники: 10 врачей, Состояние здоровья инфицированных: 596 - тяжелое состояние (из них 37 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания), 1380 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Скончались два человека. Еще 400 человек прошли курс лечения и выписаны. Всего от COVID-19 пролечились 34 336 человек. Лидия ТКАЧ

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