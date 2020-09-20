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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 20 сентября 2020: +260 новых случаев
20.09.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 46 596 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки на 20 сентября 2020 в Молдове выявлено + 260 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число заражений COVID-19 с момента подтверждения диагноза у первого пациента составляет 46 596 случаев.

Из общего числа случаев 1 завозно1 (Германия).

Всего проведено 1142 теста, из них первичных - 979 и повторных - 163.

Из общего числа заболевших 19 - медицинские работники:

10 врачей,

Состояние здоровья инфицированных:

596 - тяжелое состояние (из них 37 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания),

1380 - средней степени тяжести,

остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Скончались два человека.

Еще 400 человек прошли курс лечения и выписаны.

Всего от COVID-19 пролечились 34 336 человек.

Лидия ТКАЧ


 
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