Коронавирус в Молдове, данные на 20 сентября 2020: +260 новых случаев

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 46 596 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки на 20 сентября 2020 в Молдове выявлено + 260 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число заражений COVID-19 с момента подтверждения диагноза у первого пациента составляет 46 596 случаев.
Из общего числа случаев 1 завозно1 (Германия).
Всего проведено 1142 теста, из них первичных - 979 и повторных - 163.
Из общего числа заболевших 19 - медицинские работники:
10 врачей,
Состояние здоровья инфицированных:
596 - тяжелое состояние (из них 37 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания),
1380 - средней степени тяжести,
остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
Скончались два человека.
Еще 400 человек прошли курс лечения и выписаны.
Всего от COVID-19 пролечились 34 336 человек.
Лидия ТКАЧ
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