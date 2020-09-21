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Общество
«Лэутары» дали первый концерт с начала пандемии
21.09.2020

Ботгрос и компания исполнили лучшие песни. "Лэутары" и Николае Ботгрос дали свой первый концерт с начала пандемии, он прошел в Зеленом театре в парке Валя Морилор.

Сотни людей пришли насладиться любимой музыкой, но при этом соблюдая все санитарные требования. Музыка звучала в течение двух часов, а артисты в итоге сорвали бурные аплодисменты. К продаже были представлены 1500 билетов из 6 тысяч доступных, стоили они от 150 до 350 леев.

- Музыканту необходим контакт с публикой. без него он страдает, и эти полгода мы сильно страдали. Хорошо, что удалось пробить лед, - заявил Ботгрос, слова которого приводит телеканал Publika.


 
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