В воскресение начался прямой эфир первого выпуска четвертого сезона "Ты супер!". Молдову в детском международном музыкальном проекте представляет 11-летняя Анастасия Лисовая из Рыбницы. Смотрим и болеем за Настю!

"Победить - уже как получится, но до финала хочу дойти", — сказала Настя корреспонденту Sputnik перед началом конкурса.

В жюри конкурса — лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певец Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой и певица Елка.

"Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ. Проект дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить свои заветные мечты.

=====

"Ты супер!". Четвертый сезон. Выпуск №1

P.S. Настя Лисовая из Молдовы прошла в следующий тур международного детского конкурса "Ты супер!" — первые эмоции юной певицы!

Настя участвует в проекте уже во второй раз. В этом году она вышла на сцену в первый же съемочный день, с песней Софии Ротару "Только этого мало".

В новом сезоне "Ты супер!" участвуют 58 юных артистов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии

@Telegram