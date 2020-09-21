У граждан Молдовы украли еще миллиард леев

На валютном рынке Молдовы наблюдается неутешительная динамика для экспортеров и большинства граждан. Лей продолжает крепнуть. С начала года по отношению к доллару он вырос уже на 5%.

Ситуацией уже даже озаботился президент Игорь Додон, который заявил, что лей следует немного девальвировать. По его словам, «крепкий лей негативно влияет на молдавских экспортеров». Он отметил, что не согласен с регулятором, политика которого ведет к укреплению национальный валюты.

Впрочем, маловероятно, что в Национальном банке прислушаются к президенту. Не стоит забывать, что в этом году объем денежных переводов в Молдову в 2020 году вырос на 25% и превысил 500 млн долларов.

При апрельском курсе 18,5 это составляло 9 250 млн леев, а при сегодняшнем 8 250 млн леев. То есть из карманов граждан Молдовы вытащили один миллиард леев.

Как говориться – «ловкость рук и никакого мошенничества».

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