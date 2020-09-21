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Есть расхождение мнений в лице Петера Михалко на одном полюсе и Советом Европы на другом
21.09.2020

Из делегации Евросоюза нам намекают, что вчерашний пост с мнением Венецианской комиссии  по изменению электорального законодательства Молдовы вызвал определенное негодование.

Потому что впервые по электоральной ситуации в Молдове есть огромное расхождение мнений между Евросоюзом в лице делегата ЕС Петера Михалко на одном полюсе и Советом Европы в лице Венецианской комиссии на другом.

И тут, в общем, наша телеграмная хата с краю. Петер Михалко по собственному почину пошел двигать идею, что поправки в Кодекс о выборах должны быть внесены до президентских выборов в ноябре, хотя мнение Совета Европы точно не было для него секретом и можно было с большой долей вероятности предугадать, что такой шаг не найдет одобрения Венецианской комиссии, которая всегда стояла на принципах предсказуемости и долгосрочности изменений.

Можно кидать сейчас камни в молдавскую власть, что та-де сама не особо чесалась, но молдавская власть не претендует на статус евроинтеграционных пророков (претендует на самом деле, но все понимают, что это клоунада и пиар, а потому не обращают внимания). Теперь перед Республикой Молдова, будь то власть и оппозиция, чиновничество и бизнес, люди и людишки, стоит крайне сложный выбор, кого послушать - Евросоюз или Совет Европы.

Пожалуй, давно такого странного выбора не стояло. И, главное, что не выбери - а кто-то останется обиженным. Интересную задачку задал Петер Михалко, очень интересную.

@Telegram MiT


 
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