В Кишиневе наблюдается неприятная тенденция – люди растаскивают тротуарную плитку и уродуют город

Не все горожане готовы оценить усилия столичной примэрии. С момента вступления в должность Генерального примара Кишинева, Ион Чебан делает многое, чтобы улучшить облик города и жизнь проживающих в нем людей – с улиц исчезают киоски, проводится ремонт подземных переходов, обновляются тротуары, освещение и дорожное полотно на нескольких оживленных проспектах столицы.

И, тем не менее, есть те, кто пытается использовать все эти изменения для собственной выгоды – они беззастенчиво воруют плитку с тротуаров, песок и другое.

Это те, кто считает, что «общественное – это мое», и убеждены, что имеют полное право брать все понравившееся.

За последние годы власти Кишинева действительно делают многое, и столица меняется на глазах. Это нелегко, и поэтому Генеральный примар реагирует эмоционально на каждый случай бесстыдного «воровства» плитки или вандализма.

К примеру, в августе в столичном секторе Рышкановка четыре женщины беззастенчиво загружали тротуарную плитку в багажник кроссовера Audi Q5. К слову, плитка была подготовлена для использования на нужды города.

Такая же история повторилась в сентябре – некий любитель халявы тоже загружал тротуарную плитку в свой автомобиль. В другом секторе неизвестные унесли себе уже что-то покрупнее – они утащили свежеустановленные скамейки.

Отмечены случаи вандализма в только что отремонтированных подземных переходах – хулиганы воруют лампочки, вырывая с мясом электропровода, разрисовывают граффити на новых стенах.

Неоднократными жертвами вандалов становятся объекты культуры, установленные в парках и скверах – несколько раз кто-то ломал розу Маленького принца в парке Валя Морилор и уродовал статую Прекрасной Дамы на Чеканах.

Можно говорить, что вся проблема в местном менталитете, но это не так – есть масса примеров, когда жители Молдовы и столицы пытаются украсить мир вокруг себя, создают прекрасные сады, музеи и многое другое.

Как пишут журналисты Sputnik, воровство скамеек и лампочек в подъездах, уродливые граффити на свежей штукатурке и цоколях исторических зданий, разбитые стекла троллейбусных остановок — все это свидетельство не врожденной невоспитанности, а очень долгого, безнадежного неблагополучия в городе, регионе, во всей стране.

Основная масса жителей столицы убеждены, что вандалов нужно наказывать за такие антиобщественные действия, так как хотят жить в красивом и чистом городе.

Но также они убеждены, что все изменится в лучшую сторону, если улучшится уровень жизни в стране.

Автор: Михаил Генчу