В Молдове с нового года надо будет документально подтверждать происхождение денег при покупке квартиры или автомобиля

На рынке недвижимости неслабый ажиотаж – осталось всего несколько месяцев, чтобы "отмыть" неофициально заработанные деньги.

То, что в прошлом году в силу вступил новый Гражданский кодекс знают все, но только нотариусы знают, как он изменил жизнь. Когда кодекс вступил в силу, он буквально парализовал рынок недвижимости. Новые права наследования, новые требования при купле-продажи жилплощади на полгода в 2019 году остановили процессы оформления документов.

Нотариусы проходили специальные курсы по изучению новых процедур. Нотариусы буквально отказывались работать, возрастные нотариусы уходили на пенсию, чтобы с этим не сталкиваться.

И вот новая напасть. Появилась инсайдерская информация, что с нового 2021 года вступают в силу еще изменения, которые могут привести к похожему параличу рынок недвижимости. И даже хуже.

С нового года при совершении крупной покупки необходимо будет подтвердить происхождение средств. Этот маневр Молдове очень нужен, потому что в стране уж очень много богатых чиновников с несоразмерно большим имуществом. На зарплату такого не купишь.

Сейчас вопрос нотариуса «Откуда деньги?» тоже часто звучит, но больше символический. Ответ «Из тумбочки взял» законника тоже вполне устроит. А теперь говорят, лавочка закрылась, и место тумбочки надо будет зафиксировать документально.

Что-то подсказывает, что покупатели особняков с 1 миллион евро, найдут способ предъявить вполне легальное происхождение финсредств. Но вот, что делать при таком жестком Гражданском кодексе обычным гражданам?

Теперь в квартиру молодожены не смогут вложить собранные на свадьбе деньги. Их как-то надо оформлять. Актом дарения со всех 100 гостей? Так и гостям как-то надо оправдать свой денежный подарок. Замкнутый круг. Легко отобьёт охоту идти на свадьбу и убьет все великолепия молдавского бракосочетания.

Есть еще одна категория граждан, которые точно пострадают сильнее, чем вороватые чиновники, так это гастарбайтеры. Все накопленные, заработанные кровью и потом за рубежом средства, становятся грязными в Молдове.

Под флагом борьбы с отмыванием денег идёт борьба с самой бедной частью населения, пишут журналисты, комментируя изменения в кодексе. Это будет ад для тех, кто реально работает и экономит на простой жизни, чтобы купить жилплощадь или машину.

Никто не спорит с тем, что деньги должны быть официальными, но тогда может лучше добиться, чтобы официальными стали доходы уже разбогатевших на предыдущем несовершенном Гражданском кодексе? Обнулить, как сейчас модно говорить. Но не обнулить доходы сиделки, которая вынуждена бросить семью и работать в Италии. Не обнулять собранно по копейки строителя, мерзнувшего в Сургуте. Как насчет обнулить жен и детей чиновников, которые продают особняки за 1 миллион евро?

Хотели, как лучше, а получилось как всегда, как говорится. Но то, что грядут серьезные изменения в этой сфере, говорит хотя бы то, что многие строительные компании начали рекламировать свою недвижимость с посылом «Нам не важно, откуда ваши деньги». Практически прямым текстом строительные компании предупреждают, что осталось всего несколько месяцев на то, чтобы вложить свои «серые» накопления и «черные» зарплаты в то, что потом отмоет ваши доходы.

На рынке недвижимости в Молдове началась тревожная активность. Можно подумать, что грядет буря.

КОММЕНАТРИЙ РИЭЛТОРА

Каролина КЛИМОВЕЦКАЯ:

Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма еще в 2017 году ввел обязательство покупателя при совершении сделок купли-продажи предоставлять сведения об источниках происхождения денег, на которые, собственно, и приобретается дорогостоящий актив.

Один из факторов, ускоривших и сделавших более эффективным применение этого закона - это изменения в Налоговом кодексе в отношении льгот на продажу основного жилья и снижение налога от продажи капитальных активов.

То есть освобождение продавцов основного жилья от уплаты налога на продажу квартиры и незначительная сумма налога от продажи иной недвижимости, позволили продавцам указывать реальную цену, тем самым легализуя полученные средства.

Таким образом, мы ушли от кадастровой стоимости, которую раньше указывали в договорах, уклоняясь от уплаты налогов.

Ирина ИВАНЧЕНКО