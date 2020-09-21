В закон о кадастре внесен ряд изменений и дополнений

В большинстве случаев эти поправки имеют технический характер и направлены на то, чтобы привести закон о кадастре в соответствие с обновленным Гражданским кодексом (изменения в ГК вступили в силу с 1 марта 2019 года), передает logos.press.md.

Как пояснила зам. директора департамента кадастра агентства государственных услуг Инга Греку-Стэвилэ, в частности это касается регистрации строящегося жилья, регистрации суперфиция в силу закона и регистрация новых отметок в реестре недвижимого имущества, которые предусмотрены в ГК.

В практике часто встречалась ситуация, когда все квартиры в доме приватизированы, а само здание зарегистрировано за примэрией или государством. Сейчас законом предусмотрен механизм, который позволяет регистрировать такое здание как кондоминиум с тем, чтобы ассоциация владельцев в кондоминиуме могла администрировать эти дома.

В закон о кадастре введено понятие «предварительной регистрации», которое перешло из ГК. Гражданский кодекс и ранее предусматривал предварительную регистрацию объектов недвижимости, но сейчас уточнены моменты, когда она выполняется.

В законе о кадастре регламентируются процедурные вопросы, в том числе предварительная регистрация строящегося объекта, договоры купли-продажи будущей квартиры. Так как в еще не построенном доме уже не регистрируются инвестиционные договоры как ранее, а заключают договоры купли-продажи будущей квартиры, на основании которых покупатели регистрируют право собственности. А окончательная регистрация происходит тогда, когда дом сдается в эксплуатацию или застройщик подтверждает, что покупателем было оплачено минимум 95 процентов стоимости квартиры.

Поправками в закон о кадастре указано, что здания временного характера не являются объектами регистрации в кадастре (ларьки и другие временные строения). Раньше не было четкой нормы в отношении таких строений, она интерпретировалось по-разному.

Существенная часть дополнений в закон о кадастре касается суперфиция. В частности регламентируется, в каком случае регистрируется суперфиций в силу закона и какие необходимы для этого документы. Суперфиций в силу закона установлен согласно ст. 27 Закона о введении в действие ГК. Это обозначает, что собственники, которые на момент введение в действие нового ГК (то есть на 01.03.2019) имели зарегистрированное в собственности строение, получили право суперфиция в силу закона на землю, на которой находится это строение. Вне зависимости от того, чья это земля - другого частного лица, государства или административно территориальной единицы.

Кроме того, изменения в закон о кадастре связаны с внедрением проекта Всемирного банка, который предусматривает завершение массовой регистрации недвижимого имущества в тех населенных пунктах, в которых она не была проведена на предыдущих этапах.

Правительству предписано в шестимесячный срок со дня вступления в силу изменений в закон о кадастре привести в соответствие с ними свои нормативные акты. А также обеспечить разработку и утверждение нормативных актов, необходимых для применения этого закона.