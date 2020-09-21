НБМ отреагировал на заявления Додона о необходимости девальвации лея

По данным Национального банка Молдовы, в Республике Молдова действует режим плавающего обменного курса, поэтому его уровень определяется динамикой спроса и предложения на местном валютном рынке.

«НБМ не прогнозирует и не ориентируется на определенный уровень обменного курса, основной целью Национального банка является стабильность цен, - заявили в НБМ, передает mold-street.com. - В режиме таргетирования инфляции центральные банки используют процентную ставку в качестве основного инструмента инфляции в стране, которая также косвенно влияет на обменный курс. В то же время НБМ постоянно следит за развитием внутреннего валютного рынка и вмешивается, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса».

В пятницу в передаче "Президент отвечает" в прямом эфире в социальных сетях Игорь Додон сказал, что крепкий лей негативно влияет на молдавских экспортеров.

Отвечая на вопрос об укреплении курса лея по отношению к российскому рублю, президент констатировал, что он не согласен с регулятором, политика которого ведет к укреплению национальной валюты,

"НБМ у нас - независимый институт. Но я считаю, что банк неправильно поступает с курсом лея. В нынешней ситуации ослабление лея не приведет к росту цен с учетом того, что снижаются тарифы на некоторые услуги, тарифы на которые регулируются", - отметил президент, который считает, что национальную валюту следует немного девальвировать.