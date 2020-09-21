Олег Брега: хочу занять государственную должность и доказать, что политика может быть лучше, эффективнее, экономичнее

В интервью порталу ТРИБУНА гражданский активист Олег Брега, кандидат от Партии Зеленых в Генеральный Совет Бухареста, Румыния, рассказал о своем участии в политике, выборах в Румынии, своих планах, а также о продолжающейся избирательной кампании.

Т.: Господин Брега, с марта вы являетесь членом Партии Зеленых Румынии. Что есть у партий в Румынии, чего нет в Молдове?

О.Б.: Я никогда раньше не был членом партии, поэтому сравнивать не могу. Но в «Зеленых» я обнаружил прогрессивную доктрину и открытость для таких неудобных гражданских активистов, как я. С электоратом сложнее, может, они проголосовали бы за нас, но они толком не знают о нашем существовании. Избирательная система сделана как узкое сито, сквозь которое в СМИ и в политику проникают только миллионеры. Всё ещё.

Т.: В настоящее время вы являетесь одним из кандидатов от Партии Зеленых в Генеральный Совет Бухареста, Румыния. Как продвигается кампания, чем вы занимаетесь?

О.Б.: Я десятый в списке Партии Зеленых в муниципальный Совет столицы. Я ожидал, что в СМИ будут дебаты, но, похоже, в Интернете тоже мало что происходит. Те, у кого есть деньги и административные ресурсы, вносят избирательные пожертвования. Нам остаётся раздача электоральных листовок и прямое общение с людьми на улице. Что утомительно и опасно во время пандемии.

Т.: В Республике Молдова граждане знают Вас как гражданского активиста, кандидата на велосипеде, с нулевым бюджетом… в избирательных кампаниях. Как вы продвигаете себя в Румынии?

О.Б.: Как новый политик, прогрессивный, смелый, бескомпромиссный с коррупционерами, внимательный к нуждам простого человека, одного из смелых людей команды Кэлинеску.

Т.: Помимо политики, чем вы занимаетесь в Бухаресте? Как живется в столице Румынии?

О.Б.: Я продолжаю заниматься гражданской активностью, на улице и, особенно, в Интернете. Я веду блог Curaj.TV Ассоциации Hyde Park, одноименные страницы в Facebook, мои каналы на Youtube, на которых я зарабатываю себе на жизнь как создатель видеоконтента.

Жизнь здесь более беспокойная, чем в Кишиневе и других румынских городах, она полна событий, но кризис в здравоохранении держал меня дома на протяжении полугода и заставил более внимательно следить за региональными и глобальными событиями. Я чувствую себя гражданином планеты, активным жителем европейского континента. Просто читаю книгу об африканском феминизме ;-).

Т.: В целом какие планы в политике?

О.Б.: Я хочу занять государственную должность, чтобы доказать, что политика может быть лучше, эффективнее, экономичнее. Я буду местным советником или депутатом, который ездит на работу на велосипеде, общественном транспорте, напрямую общается с людьми, публикует все, что представляет общественный интерес, не заключает тайных договоренностей, не боится сказать НЕТ. Если мне не удастся, то по крайней мере я буду удовлетворен тем, что был последовательным, что продвигал одни и те же ценности в Интернете, в обществе и в семье.

Т.: Благодарим.

Андриана Кептине